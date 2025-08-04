關注美國對台關稅挑戰 郭智輝：持續透過4大面向協助產業

經濟部部長郭智輝今天南下與精密機械、機車零組件、金屬加工和塑橡膠等產業代表座談，關注美國對台關稅問題。郭智輝表示，政府將透過與美國溝通、金融支持、技術升級及強化國際通路等4大面向，協助產業應對挑戰。

郭智輝今天下午南下高雄，在經濟部傳統產業創新加值中心親自主持傳統產業業界座談會，與產業代表共同研商面對台美關稅變局及匯率升值的因應之道。

郭智輝表示，這次台南、嘉義地區因颱風與水災影響嚴重，中央與地方政府已動員投入救災。經濟部整合水利署、台水、台電等所屬單位資源，全力修繕受損屋頂；對於低收入戶的生活需求，也將協調各界實物捐助，加速復原工作。

有關產業關心美國實施對等關稅，郭智輝說明，美國對台階段性稅率目前為20%，政府重視產業意見，並持續與業者研商對策，釐清談判立場，評估爭取更多關稅減讓與投資機會。

郭智輝強調，他此次特地來到高雄，就是要與產業界代表直接溝通，讓政府與產業站在一起，並決心表達政府將全力支持傳統產業升級轉型，強化中小企業國際競爭力，攜手共度難關。

經濟部產業技術司今天發布新聞稿表示，業界均針對實務面提出寶貴意見與建議，主要聚焦在關稅、匯率和電價等，以及政府對傳統產業的支持上，包含關稅對產業競爭力的影響，電價上漲對成本的壓力，並希望政府能提供更多的補助與支持，特別是在技術創新和市場拓展方面，以提升產業競爭力與應對國際市場挑戰。

對於台美關稅的挑戰，郭智輝強調，經濟部將持續透過4大面向協助產業，包括積極與美國溝通，爭取更有利的協商結果；提供具體金融支持方案，協助業者穩定營運與出口競爭力；協助傳統產業加速技術升級與產品創新，提升產業的附加價值與國際競爭力；強化政府與民間的國際通路，讓業者直接接軌國際市場。

對於匯率升值帶來的挑戰，郭智輝指出，政府已啟動多元協助措施，包括輔導企業善用匯率避險工具、推動拓展新南向及其他國際市場，以降低對單一市場的依賴。

今天出席座談會的重要產業代表包括中華民國工業區廠商聯合總會理事長許正雲、台灣螺絲工業同業公會理事長蔡永裕、公準精密總經理蘇虹音、大鎪科技董事長陳林山、高全存董事長簡天保、暉華工業董事長盧福淇、光陽集團副總經理謝鴻祥、慧穎生醫總經理謝震、高立總經理宋昇賢和慶達科技總經理蘇國材等人。