關稅壓力衝擊傳統產業 經濟部長南下傾聽業者心聲

針對台灣被美國課徵20%關稅，衝擊傳統產業。經濟部長郭智輝4日到高雄與業者座談，與會者強調政府應先協助解決「匯率波動」與「電價上升」帶來的成本壓力，希望透過匯率避險工具與中小企業設備補助維持產業競爭力。

郭智輝表示，政府關稅調談判小組為府院整體聯手出擊，針對20％關稅率已有後備談判方案，雖然美國答應台灣可以繼續談，但是繼續談一定是有條件，不可能沒有。「但日韓答應的條件，我們可以同意嗎？農產品、美國汽車、工業產品等都開放嗎？」

郭智輝說，日本、韓國加碼投資美國，但都還沒具體說要投資什麼，台灣繼續談，假設要投4,000億美元，業界是希望中華民國政府去投資或民間籌措4,000億美元去美國？希望透過今天座談，傾聽業界心聲，進一步提供協助。

多位產業代表指出，關稅壓力真切，尤其在工具機、機械零件、手工具等屬於「舊經濟」製造業的領域。工業區聯合總會理事長許正雲指出，台灣雖無須開放農產，但與日本、韓國不同的是，後者為換取較低關稅承諾開放市場，假如台灣需退讓，相關條件是否可接受仍是國內辯論焦點。

與會專家說，傳產業者進入美國市場需具備高毛利、強自動化能力與完整供應鏈，但多數台廠毛利率僅 3–4%，遠低於半導體產業的50%，難以承受關稅轉嫁成本，導致被美方政策綁架風險更高。

此外，傳產業承受大宗原料價格與能源成本，要求政府電費凍漲，加強提供創新節能領域設備補助，讓傳產有轉型空間。業者指出，部分工廠一周只能開三天班，產值與人力利用效率不再具競爭力，若電價再漲，將使整體衰退速度加快。

與會業者表示，危機就是轉機，台灣的產品不比韓國差，更比中國大陸好很多，還是有優勢。