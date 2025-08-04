台美關稅框架未公開 黃國昌籲政府勿將在野監督視為洪水猛獸

美國政府上周公布台灣對等關稅為20%，賴清德總統將其定調為「暫時性稅率」。民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天說，在野黨願意作為最堅強的後盾，但是不要將國會與公民社會的監督視為洪水猛獸，還是希望能夠有爭取改變的機會，也請民進黨記得台灣不是極權國家。

民眾黨上午舉行核三重啟公投記者會，針對美國關稅議題，黃國昌受訪時表示，在過去幾個月的時間當中，民眾黨不僅全力支持政府，更是希望作為政府的後盾，儘管資源與人力無法與執政黨對稱，在野黨還是提出產業衝擊影響評估，先前也舉行記者會提出許多建言。

黃國昌說，對外經貿談判涉及國家的得與失，不同產業部門可能會因此獲益或受害，儘管受害的層面比受益大非常多，民眾黨仍然願意作為最堅強的後盾，也請民進黨政府不要忘記過去的主張，亦即事前、事中國會與公民社會的參與，千萬不要將其視為洪水猛獸、想要扯政府後腿，往往都會是政府談判更好的後盾跟籌碼。

黃國昌指出，台灣早在2013至2014年進行一整輪討論，民進黨政策會甚至出版一本問答集，最近卻被發現似乎已經下架，「好像只有在歷史才能找到過去的殘骸」，民進黨當年的主張很清楚，而且凡走過必留下痕跡，民眾黨團先前也在立法院提案，希望邀請行政院長卓榮泰進行專案報告，未來將按照規則在院會表決進行處理。

黃國昌呼籲，針對如此重要的議題，在野黨立委進行監督，作為一個聰明的執政者，就會將其視作談判最堅強的籌碼，而鄰近國家包含日本與南韓，也都將這些聲音作為談判的重要後盾，就連行政院前副院長施俊吉也提出建言，相信沒有人會指控是在扯民進黨政府後腿。

黃國昌表示，美國對等關稅將在8月7日生效，希望台灣還有爭取改變的機會，也請民進黨政府記得台灣是民主法治的社會，而不是極權國家。