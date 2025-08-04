快訊

台中凶殺案受害者是河智媛老闆 樂天球團發聲

豐原超商外遭砍死…無限夢想總經理曾涉性騷女員工 一審判賠100萬

高雄機場「跑道有破洞」緊急停止營運 國內外航班大亂

台美關稅框架未公開 黃國昌籲政府勿將在野監督視為洪水猛獸

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
8月23日將進行核三延役公投案，中選會舉辦5場電視辯論會，台灣民眾黨上午針對公投案辯論會正方代表，首度共同亮相記者會，包括民眾黨主席黃國昌（前）及和碩董事長童子賢（後）。記者曾吉松／攝影
8月23日將進行核三延役公投案，中選會舉辦5場電視辯論會，台灣民眾黨上午針對公投案辯論會正方代表，首度共同亮相記者會，包括民眾黨主席黃國昌（前）及和碩董事長童子賢（後）。記者曾吉松／攝影

美國政府上周公布台灣對等關稅為20%，賴清德總統將其定調為「暫時性稅率」。民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天說，在野黨願意作為最堅強的後盾，但是不要將國會與公民社會的監督視為洪水猛獸，還是希望能夠有爭取改變的機會，也請民進黨記得台灣不是極權國家。

民眾黨上午舉行核三重啟公投記者會，針對美國關稅議題，黃國昌受訪時表示，在過去幾個月的時間當中，民眾黨不僅全力支持政府，更是希望作為政府的後盾，儘管資源與人力無法與執政黨對稱，在野黨還是提出產業衝擊影響評估，先前也舉行記者會提出許多建言。

黃國昌說，對外經貿談判涉及國家的得與失，不同產業部門可能會因此獲益或受害，儘管受害的層面比受益大非常多，民眾黨仍然願意作為最堅強的後盾，也請民進黨政府不要忘記過去的主張，亦即事前、事中國會與公民社會的參與，千萬不要將其視為洪水猛獸、想要扯政府後腿，往往都會是政府談判更好的後盾跟籌碼。

黃國昌指出，台灣早在2013至2014年進行一整輪討論，民進黨政策會甚至出版一本問答集，最近卻被發現似乎已經下架，「好像只有在歷史才能找到過去的殘骸」，民進黨當年的主張很清楚，而且凡走過必留下痕跡，民眾黨團先前也在立法院提案，希望邀請行政院長卓榮泰進行專案報告，未來將按照規則在院會表決進行處理。

黃國昌呼籲，針對如此重要的議題，在野黨立委進行監督，作為一個聰明的執政者，就會將其視作談判最堅強的籌碼，而鄰近國家包含日本與南韓，也都將這些聲音作為談判的重要後盾，就連行政院前副院長施俊吉也提出建言，相信沒有人會指控是在扯民進黨政府後腿。

黃國昌表示，美國對等關稅將在8月7日生效，希望台灣還有爭取改變的機會，也請民進黨政府記得台灣是民主法治的社會，而不是極權國家。

關稅 台美關係

延伸閱讀

藍白要卓榮泰8日報告台美關稅談判 朝野協商無共識

黨代表大會是最高權力機構 黃國昌談「兩年條款」：支持貫徹

台美關稅簽保密協議？黃國昌狠酸：民進黨要搞黑箱到什麼程度

影／民眾黨代表大會將至 黃國昌：支持柯文哲兩年條款

相關新聞

20%暫時稅率？童子賢：要什麼條件？商業談判偶爾能適度公開

美國政府上周公布台灣對等關稅為20%，賴清德總統定調為「暫時性稅率」，和碩集團董事長童子賢今天表示，面對美方擺出高壓姿態...

台美關稅框架未公開 黃國昌籲政府勿將在野監督視為洪水猛獸

美國政府上周公布台灣對等關稅為20%，賴清德總統將其定調為「暫時性稅率」。民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天說，在野黨願意作...

邀卓榮泰赴立院專案報告關稅 朝野協商無共識

美國總統川普日前公布8月7日實施的新關稅稅率，其中對台灣課徵20%關稅。民眾黨立院黨團今召集黨團協商，要求行政院長卓榮泰...

台灣關稅20％成定局？政院引白宮文件重申：暫時性稅率

美國貿易代表葛里爾近日強調新關稅「基本已定」，短期內沒有調整空間。行政院4日說明，美方先對我公布的20%為暫時性稅率，雙...

保密協定非擋箭牌 賴清德有必要說明台美貿易談判內容

美國川普政府終於公布對台關稅20％，仍高於已與美國達成貿易協議的日本、南韓等國，台灣接下來能否與美國繼續談判來進一步降低關稅，又必須付出什麼樣的代價，成為民眾關心焦點。 美國的關稅政策縱然把世界貿易鬧得天翻地覆，卻是川普政府爰引美國法律、具有法理基礎的政策，台灣作為民主國家，同樣不能便宜行事，賴政府若獲立法院要求，現在就該向社會大眾說明談判內容，而不是躲在「保密協定」之後。...

台灣對等關稅20% 政院：白宮文件證明為暫時性稅率

有關台美後續談判，行政院發言人李慧芝4日表示，根據美國白宮於美東時間7月31日晚間七時許所發佈川普總統簽署「調整對等關稅...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。