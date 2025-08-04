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盧秀燕喊話中央 開誠布公對美關稅協議交換條件

中央社／ 台中4日電

對於美國對台對等關稅20%，台中市長盧秀燕與南投縣長許淑華今天共同向中央喊話，盧秀燕籲請中央對美方的交換條件開誠布公；許淑華則請中央不能以農民權益為談判基準點。

台中市政府上午舉行台中國際踩舞嘉年華宣傳記者會，盧秀燕邀請許淑華擔任代言人，兩人在活動後就中台灣8縣市因應美國關稅20%對8縣市的衝擊，向中央提出建言及解方。

盧秀燕表示，她昨天與中台灣8縣市就美國關稅召開臨時會議，並針對台灣的衝擊提出建議與因應方案，中台灣因為是台灣最大製造業所在，受美國關稅衝擊最大，所以8縣市長都非常著急，也紛紛向中央提出對策，並提出15項方案希望中央採納。

盧秀燕認為，中央與美國談判是一件非常不容易的事情，地方是支持與體諒的，但另一方面，希望中央對全國人民能夠開誠布公，除關稅20%外，政府對美方提出哪些交換條件，大家都不太清楚，應該比照其他國家，針對協議內容對國人開誠布公。

面對美國關稅，許淑華認為，每一個縣市的條件、需求跟碰到的困境不一樣，以南投縣而言，跟雲林縣及嘉義類似，是中部非常重要的糧倉，例如南投草屯及雲林縣，生產稻米很多，所以政府在談判過程中不能以農民的部分來談判。

許淑華表示，目前政府每年從美國進口稻米約6萬噸，超過了就要課稅，希望政府在談判時不要再提高進口數量，也不能取消關稅，盼政府在談判磋商過程中，以政府能夠掌控的範籌去談判，千萬不能以中小企業及農民權益做為談判基準點，犧牲這些台灣的立足點。

此外，許淑華也呼籲，隨著美國關稅公布後，萬物齊漲，很多的弱勢家庭也會首當其衝，希望中央能夠盡快普發現金1萬元，對於很多的家庭來講會是及時雨，且立法院已通過，也有正當性。

關稅 台美關係

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