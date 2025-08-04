邀卓榮泰赴立院專案報告關稅 朝野協商無共識

美國總統川普日前公布8月7日實施的新關稅稅率，其中對台灣課徵20%關稅。民眾黨立院黨團今召集黨團協商，要求行政院長卓榮泰到立法院專案報告。不過，朝野對專案報告日期無法達成共識，協商宣告破局。代理主持協商的民眾黨立委張啓楷表示，將依議事規則處理。

民眾黨立法院黨團先前提案，建請卓榮泰率同相關部會首長就「台美關稅談判進程、方針、原則及台灣產業可能遭受之衝擊影響評估」在1個月內專案報告並備詢。立法院會上月將此案逕付二讀，民眾黨團總召黃國昌今召集朝野黨團協商，同時表明，盼卓揆本周五及下周二能到立院報告。

經貿談判辦公室談判代表回應，談判仍進行中，建議結果底定、草簽後再對外報告。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤也說，談定後，行政團隊一定會來立法院報告；不過，國民黨團首席副書記長羅智強認為，關稅結果沒有什麼暫時性，7日就要實施，對產業已確定會造成衝擊，難道政府不用對人民交代？

朝野經過90分鐘、四輪發言仍無交集，黃國昌先離席，由張啓楷代為主持協商會議，引起民進黨團幹部吳思瑤等人不滿，質疑關稅議題這種重要，為什麼主席跑了？並表示協商無共識，民進黨團具體要求將此案交由立法院長韓國瑜召集協商。朝野三方唇槍舌劍後仍無法取得共識，張啓楷宣布後續依照議事規則處理。