藍白要卓榮泰8日報告台美關稅談判 朝野協商無共識

民眾黨團提案要求行政院長卓榮泰到立法院專案報告台美關稅談判。國民黨團、民眾黨團支持在8月8、12日這兩天進行報告；民進黨團則主張在關稅談定後，所有條件、過程、協議都會公開。因協商無共識，將依立法院議事規則處理。

台美關稅談判尚未定案，民眾黨團7月22日提案，促請卓榮泰就台美關稅談判的進程、方針、原則及台灣產業可能遭受衝擊影響評估，1個月內進行專案報告，並備質詢。依黨團共識，該提案逕付二讀並交付協商。

民眾黨團總召黃國昌今天上午9時召集朝野協商。民眾黨團副總召張啓楷說，應盡快由行政院長到立法院專案報告，把談判過程、內容跟全民交代，接受立法院監督，且台灣20%關稅比主要競爭國家日、韓還高，而業者最擔心的是政策的不確定性，政府卻說還在談判、蓋牌。

國民黨團首席副書記長羅智強表示，國難當頭，非常贊同民眾黨提案，請卓榮泰立刻專案報告。國際談判講求你來我往，但台灣已經讓台積電赴美設廠、大幅提高國防預算、長期採購阿拉斯加天然氣、台幣大幅升值等四大讓步，如果要跟日、韓一樣稅率15%，還要多少讓步。

民進黨團幹事長吳思瑤說，民進黨當然支持邀行政部門到立法院報告，一旦關稅談判談定之後，所有條件、過程、協議都會公開；希望朝野團結、共同支持談判團隊，爭取更好的稅率。如果未經美方同意就公開，可能引發負面效果，最後誰要承擔，對於繼續談判中是非常不利的。

黃國昌則問，民進黨是否不贊成行政院在8、12日這兩天到立法院報告。吳思瑤說，不要用這種話術，談定後該來就來，誰能知道8日有沒有談定，「你打電話問（美國總統）川普他可以談定了嗎」，談定後可以馬上朝野協商，訂定行政院長報告的時程。

張啓楷表示，支持8、12日請行政院長專案報告，因為非常重大，建議質詢人數是國民黨團18人、民進黨團17人、民眾黨3人；嚴正呼籲民進黨不要離人民那麼遠、不要擋專案報告。

經過朝野立委多輪發言後，黃國昌在上午10時24分先行離場，交由張啓楷主持協商。吳思瑤說，非常遺憾這麼重要的協商，黃國昌卻甩頭走人；民進黨團同意民眾黨團的提案，在1個月內進行專案報告，談定後該來馬上來，但如果談判還沒出來就壓定時間，礙難同意。

吳思瑤說，協商還沒進入最終局，如果今天朝野黨團沒有共識，就交由立法院長韓國瑜再次協商，各黨團可以再談，「不要忘記韓院長存在、不要架空韓院長」，民進黨團具體要求由韓國瑜召集協商。

最後，經朝野立委唇槍舌戰，代理主席的張啓楷將吳思瑤的麥克風消音，讓民進黨團不滿離席。張啓楷說，經過5輪發言、充分表達後，國民黨、民眾黨明確要求行政院在8、12日進行專案報告，可是民進黨反對。全案無法取得共識，後續將依照議事規則、立法院職權行使法辦理。