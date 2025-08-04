20%暫時稅率？童子賢：要什麼條件？商業談判偶爾能適度公開

美國政府上周公布台灣對等關稅為20%，賴清德總統定調為「暫時性稅率」，和碩集團董事長童子賢今天表示，面對美方擺出高壓姿態，世界各國談判都很困難，希望所有人都要做我國政府的後盾，商業談判偶爾可以適度公開，「是否要一五一十地公開，這個我沒有十足的研究。」

核三重啟公投案發表會本周登場，民眾黨今天舉行「同意，更好的台灣」記者會，邀請5位正方代表同台宣傳，分別為童子賢、民眾黨立委黃國昌、國民黨立委翁曉玲、核能流言終結者創辦人黃士修、清大工程與系統科學系教授葉宗洸等人。

童子賢會前受訪時表示，自己是前來討論能源議題，所謂726大罷免內閣改組，「我其實不太擅長，也不是我的職責所在」，然而面對美國在關稅政策擺出高壓姿態，全世界貿易夥伴的談判都很困難，如同台中市長盧秀燕所說，希望所有人都能做政府的後盾。

童子賢強調，關稅談判並非單靠單一政黨或黨派，而是攸關台灣整體經濟發展、出口產業能否取得比較好的條件，過程中難免有很多事情必須做出決策，但是此時並非討論內閣人選更替的時間點。

針對盧秀燕喊話公開談判內容，童子賢則表示，他個人對此沒有意見，商業談判偶爾可以適度公開，特定階段需要向交易所申報，不過關稅談判是否要一五一十地公開，自己則是沒有十足的研究，這個部分就見仁見智。

童子賢也說，相信目前只是暫時的稅率，然而未來如果要低於20%，「我比較好奇的是要被對方要求什麼條件，這就是談判者比較辛苦的地方。」