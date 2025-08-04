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台灣關稅20％成定局？政院引白宮文件重申：暫時性稅率

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院發言人李慧芝。記者黃婉婷／攝影
行政院發言人李慧芝。記者黃婉婷／攝影

美國貿易代表葛里爾近日強調新關稅「基本已定」，短期內沒有調整空間。行政院4日說明，美方先對我公布的20%為暫時性稅率，雙方將持續磋商，而根據美國行政命令，台灣被列為附錄I，代表部分國家「已同意、或接近與美完成貿易與安全協議」，在後續與美國完成協議經美國總統川普發布前，適用附錄I稅率。

行政院發言人李慧芝指出，根據美國白宮於美東時間7月31日晚間7時許所發布的行政命令與事實文件內容，美國將部分貿易夥伴適用的稅率明列在附錄I，而台灣在此附錄I所適用的稅率，從4月所公布的32%調降為20%。

李慧芝指出，該項行政命令明確說明，附錄I內部分國家，是「已同意、或接近與美國完成貿易與安全協議，在後續與美國完成協議並經總統發布命令載明協議條件前，該等國家之進口貨品適用附錄I所列稅率。」。

她也提到，根據外媒於美東時間8月1日報導，美國貿易代表葛里爾於受訪時另也指出，未來可能還會再達成一些關稅協議，且將取決於川普總統的決定。

李慧芝表示，行政院台美經貿工作小組於美方公布行政命令第一時間已對外說明，美方通知我方，因台美尚未完成協議，美方先對我國公布20%的「暫時性稅率」，台美雙方後續將持續磋商。行政院台美經貿工作小組召集人鄭麗君表示，「談判還要繼續進行，我們還會繼續努力，爭取更好的稅率。」

李慧芝表示，行政院長卓榮泰相當重視原有930億支持方案，是否足夠因應產業和勞工第一線的實際需求，因此在美國公布台灣適用20%暫時性稅率的第一時間，便已召開會議邀集相關部會首長針對國內廠商的支持方案再進行檢討、盤整與調整規劃，以協助產業適應世界貿易新秩序。

關稅 台美關係

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