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政院引白宮文件 重申20%是暫時性稅率

中央社／ 台北4日電

美國貿易代表指美國關稅新稅率基本上已定。行政院今天說，美方對台公布20%是暫時性稅率，將持續磋商。且根據美國行政命令文件，台灣被列入附錄I，其中部分國家是已同意或接近完成協議，在後續與美國完成協議經美國總統川普發布前，適用附錄I稅率。

美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）在今天播出的訪談中表示，美國關稅的新稅率「基本上已定」，幾乎沒有空間立即就此磋商。

行政院發言人李慧芝表示，根據美國白宮於美東時間7月31日晚間7時許所發布美國總統川普簽署「調整對等關稅稅率」行政命令與事實文件內容，美國將部分貿易夥伴適用的稅率明列在附錄I，而台灣在此附錄I所適用的稅率，從4月所公布的32%調降為20%。

李慧芝指出，這項行政命令明確說明，附錄I內部分國家，是「已同意、或接近與美國完成貿易與安全協議，在後續與美國完成協議並經總統發布命令載明協議條件前，該等國家之進口貨品適用附錄I所列稅率。」

李慧芝表示，此外，根據福斯財經新聞網（FoxBusiness）於美東時間8月1日報導，葛里爾受訪也指出，未來可能還會再達成一些關稅協議，且將取決於川普決定。

李慧芝說，行政院台美經貿工作小組在美方公布行政命令第一時間已對外說明，美方通知台灣，因台美尚未完成協議，美方先對台灣公布20%「暫時性稅率」，台美雙方後續將持續磋商。行政院台美經貿工作小組召集人鄭麗君也說，「談判還要繼續進行，我們還會繼續努力，爭取更好的稅率。」

李慧芝表示，行政院卓榮泰院長相當重視原有新台幣930億支持方案，是否足夠因應產業和勞工第一線的實際需求，因此在美國公布台灣適用20%暫時性稅率的第一時間，就已開會邀集相關部會首長針對國內廠商支持方案再檢討、盤整與調整規劃，以協助產業適應世界貿易新秩序。

關稅 台美關係

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