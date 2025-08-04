經貿辦：台美關稅談判進行中 大致底定再向立院報告

民眾黨團提案要求行政院長卓榮泰到立法院專案報告台美關稅談判，行政院經貿談判辦公室副總談判代表顏慧欣今天表示，談判仍進行中，過早發布談判實質內容恐對談判有不必要的困擾，建議在大致底定、草簽後，再向立法院報告。

台美關稅談判尚未定案，民眾黨團7月22日提案，促請卓榮泰就台美關稅談判的進程、方針、原則及台灣產業可能遭受衝擊影響評估，1個月內進行專案報告，並備質詢。依黨團共識，該提案逕付二讀並交付協商。

民眾黨團總召黃國昌今天召集朝野協商。出席協商的顏慧欣表示，美東時間7月31日白宮發布的行政命令，更新的稅率會在8月7日凌晨12時01分起生效，台灣在行政命令上的稅率是20%。但行政命令有提到，有些國家跟美國可能接近要完成協議階段，稅率會再進行調整。

顏慧欣說，台灣已經向美方表示，持續想跟美方就對等關稅以及232條款等議題進行討論，美國也回覆有意願與台灣繼續討論。會持續就對等關稅稅率跟美國持續討論，希望爭取對台灣更合理、更好的稅率。

顏慧欣表示，美國與各國在對等關稅談判，依美國要求在談判達成共識前，都必須簽有保密協議，以避免不必要紛擾，協議目的是保護、處理相關資訊及文件交換，要求對手國不能將談判文件分享給其他未經授權的人士。

顏慧欣說，台美都是依此慣例進行談判，過去與其他國家談判，例如新加坡、紐西蘭FTA，即便沒簽保密協議，談判過程也是嚴守保密承諾。台美間的保密協議是由駐美代表處與美國在台協會（AIT）所簽署，要求依國際慣例，談判過程要執行保密要求，另外依條約締結法第12條，涉及外交顧慮，所以沒有送到立法院查照。

顏慧欣指出，保密範圍包括談判過程所有相關提案資訊，只能提供給雙方指派的代表、主管機關官員，不能分享給未經授權的人；這次對等關稅談判，各國都沒有公布他們的保密協定。台美談判仍在進行中，談判完成後，談判結果一定會依條約締結法，送立法院審議。

黃國昌追問，行政院是否支持在8月8、12日這2天到立法院進行專案報告。顏慧欣說，談判仍在進行中，依保密協議，談判都在動態發展，如果過早發布談判實質內容，恐怕對接下來的談判會有不必要的困擾，建議可以等談到確定底定結果。

顏慧欣表示，8月7日開始確實是20%關稅，但在這之前都能持續談，美方是否會有新的公布，確實無法掌握，美國本身的談判節奏掌握，要取決於他們的決定。

顏慧欣說，8月7日的稅率因為還不確定是台灣取得的最終稅率，持續談判中，美方也有善意回應願意持續談，建議最好可以在談判大致底定、甚至草簽後，雙方條件都確定下來，再就談判結果向立法院報告。