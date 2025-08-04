美對台課20%關稅 盧秀燕籲中央盡速公開協議內容、交換條件

美國8月1日宣布對台課徵20%對等關稅，中台灣治理平台8縣市首長昨下午舉行線上視訊會議，共同向中央政府提出「15項解方」。台中市長盧秀燕今指出，中央與美國談判相當辛苦，地方沒有苛責，而是支持體諒，但呼籲中央盡速公開台美協議內容、交換條件，利於產業應變；南投縣長許淑華也籲中央在談判中維護農業利益，並加速普發一萬元。

盧秀燕今出席台中國際踩舞嘉年華記者會受訪表示，台灣新竹以南、台南以北，是國內製造業受美國關稅衝擊最大的區塊，八個縣市長責無旁貸，因此昨召開中台灣區域治理平台線上會議，向中央提出「15項解方」，地方最瞭解業者心聲，對於受創產業需要什麼幫助也最清楚，希望中央可以重視採納。

盧秀燕說，中央政府與美國談判非常辛苦與不容易，地方沒有苛責，而是支持與體諒，不過大眾只知道美國對台的對等關稅是20%，但對台美的協議內容與交換條件都不清楚，呼籲中央應該比照其他國家，對全國人民可以開誠布公，盡速公布協議內容與交換條件，讓產業加以因應。

許淑華表示，南投、雲林、嘉義作為中部重要糧倉，是國內供應蔬果的重要力量，中央在與美國協商過程中絕對不能以農民利益作為談判。以稻米為例，台灣每年進口美國6萬噸稻米，零關稅配額，超過數量則須徵每公斤45元關稅，擔心政府會提高零關稅配額或取消關稅，就會衝擊台灣農業，呼籲中央務必維持現行制度。

許淑華強調，農業與中小企業是穩定台灣經濟重要的基礎，也是穩定物價重要的力量，政府在談判磋商過程中，要以政府可掌控的範疇內磋商，不能用農民與中小企業權益作為基準點，犧牲台灣立足點。