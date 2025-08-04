經貿辦：台美關稅談判持續中 卓揆赴立院報告不宜過早

美國政府上周公布台灣對等關稅為20%，民眾黨立法院黨團提案要求行政院長卓榮泰到立法院進行專案報告。經貿談判辦公室副總談判代表顏慧欣今天表示，稅率可能還會再進行調整，美方也有意與我繼續討論，由於談判仍在進行當中，此時公布內容恐將造成困擾，建議待結果底定再進行報告。

民眾黨立法院黨團先前提案，建請卓榮泰率同相關部會首長就「台美關稅談判進程、方針、原則及台灣產業可能遭受之衝擊影響評估」在1個月內進行專案報告，並備質詢。立法院會上月將此案逕付二讀，民眾黨團總召黃國昌今天召集朝野黨團協商。

顏慧欣表示，美國在美東時間7月31日發布行政命令，相關稅率將在8月7日凌晨起生效，而台灣在當中記載的稅率為20％，不過該份行政命令也有提及，有些國家與美國接近完成協議，亦即稅率可能還會再進行調整，我國向美方提出要求，對方也有意繼續討論，「我們會就此議題跟美國討論，希望爭取對台灣更合理的稅率。」

顏慧欣指出，任何國家跟美國進行談判，都有被要求簽署保密協議，以避免造成不必要的紛擾，目的在於保護相關資訊文件，更不能將此分享給未經授權之人，台灣過去跟紐西蘭、新加坡簽訂自由貿易協定（FTA），同樣也被這些國家要求嚴守保密承諾。

顏慧欣說明，台美保密協議由我國駐美代表處、美國在台協會（AIT）共同簽署，因為涉及外交顧慮而沒有送立法院查照，保密範圍僅能提供雙方指派代表，主管機關不得將資料分享給未經授權之人，本次談判也是依照國際慣例進行，雙方仍在進行談判當中，「未來如果談判完成，結果將會依據條約締結法相關規定送國會審議。」

擔任會議主席的黃國昌詢問，行政院是否同意本周進行專案報告，顏慧欣則重申，由於台美談判仍在進行當中，如果過早發布相關實質內容，「對於接下來的談判，恐怕會有不必要的困擾。」

顏慧欣表示，根據美國總統川普的行政命令，相關稅率將從8月7日起實施，然而在此之前都還可以持續談，「如果還是無法完成，是否會有新的公布，我們確實無法掌握」，例如美國再度延長與墨西哥的談判，本身談判節奏的掌握，仍然取決於美國的決定。