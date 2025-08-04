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曝賴清德關稅談判保密原因.. 游淑慧嘆只想抱緊美國大腿

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市議員游淑慧。圖／報系資料照
台北市議員游淑慧。圖／報系資料照

美總統川普公布對台關稅新稅率為20%，賴總統則說並非談判最終，可望再調降稅率。國民黨議員游淑慧砲轟，台灣關稅20%，未來若比別國高5%就打不過人家了！不過民進黨只想抱緊美國大腿，卻不告知民眾如何應變 。

游淑慧說，我們先前不是已經答應台積電到美國去投資，為何現在還在重新談到美國投資還要多少？在野黨或國內的反彈，為何民進黨不能當作是靠山去和美國談？她分析，因民進黨沒有把台灣的在野黨當一家人，民進黨就是要抱緊美國大腿，因此不想透漏任何資訊，讓藍白來亂和美國的好事。

游批評，民進黨將自己自絕於台灣產業與藍白之外，認為自己是靠著美國在維繫政權，於是台灣任何反對的聲音，民進黨都非常害怕也不想聽見，所以要保密到家，「直到簽完賴清德三個字才肯公布，所以這是不是賣台？還是送台？ 」

游也質疑，民進黨先是送了台積電、匯率也升值了，還沒開始關稅談判，台灣已經先送了，因此台積電已然不是籌碼而是禮物。此外，為何台灣反對的聲音不能變成民進黨的籌碼？

游說，台灣是以出口立國的國家，台灣人很會做生意，很早就開始打算該如何應變，但政府現在什麼都不告訴民眾，民眾根本不知要如何應變，未來若台灣關稅只要比別國高5%，就打不過人家了！但現在，根本不清楚未來我們和美國Package狀況是怎麼樣。

關稅 游淑慧 賴清德 台美關係

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