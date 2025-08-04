名醫嗆20％關稅等於沒談 驚曝美國手段及終極目標

美國政府日前公布台灣對等關稅稅率為20%，醫師、時事評論家沈政男說，目前20%關稅適用於二成產品，不包含晶片及相關產品，有談等於沒談，更糟的是關稅只是手段，美方是要半導體技術的主導權，這波過了還會有下一齣歹戲與花招。

沈政男指出，台灣在擔心什麼關稅幾趴，實際上，川普關稅問題對台灣來說，就是晶片前途問題，晶片前途就是台灣經濟前途。現在公布的20%，有談等於沒談，因為只適用於二成產品，主要的晶片與相關產品根本不適用，沒有什麼意義。

美方對台的對等關稅，為何到現在還談不出來，「當然是因為川普要的，台灣給不了」；川普要什麼，不就是要台積電先進技術，不讓就課超高關稅，因此現在關鍵，講難聽點在於「台積電是要整車賣掉，還是一箱一箱賣掉的問題而已！」

他進一步表示，台灣對美順差，比日韓還多一些，日韓用3、4千億美金投資換取15%關稅，可推斷台灣底定的數字應也是15%，只是到底是台積電要加碼投資，還是要移轉先進技術，目前台灣談判團隊還在傷腦筋，足見重點還是在於台積電。

如果台灣選擇繳晶片高關稅，台積電當然可以轉嫁成本，因為目前在先進製程是獨占，問題是，川普終極目標仍是台積電的製造技術，因此就算過了這一波，還會有下一齣歹戲與花招。

沈政男說，若晶片能談成就剩下美牛豬、稻米等農產品，這些品項主要是政治考量，跟經濟無關，不會輕易退讓，就用錢解決；總之，15%一般關稅，加上半導體更高關稅或加碼投資美國，美國農產品是否進一步開放，大概是最後談判結果。