立院今朝野協商 要求政院專案報告台美關稅談判

美國宣布對台課徵百分之廿對等關稅，賴清德總統指仍在談判，基於保密協定無法說明。民眾黨主席黃國昌昨質疑，民進黨要搞黑箱搞到什麼程度？今天上午在立法院召集朝野黨團協商，要求行政院率相關部會在一個月內進行專案報告。國民黨立委許宇甄批評，副總統蕭美琴於擔任立委期間曾主張談判資訊應即時公開，如今是自打嘴巴。

黃國昌昨受訪時質疑，賴總統所稱的保密協議是誰跟誰簽？性質上是條約還是協定？為什麼沒有送到國會備查？他今天在立法院召集協商，請行政部門把跟美國簽的保密協議交出來，究竟保密協議涵蓋哪些範圍，是不是連自己國家的國會都要保密。如果按照民進黨政府所說，有簽保密條款，過去這段時間非常多的黨政人士對外放話，是不是違反了洩密罪？民進黨政府對這些不具名黨政人士，對外的放話要不要用洩密罪來究辦？

許宇甄表示，赴美談判代表、行政院副院長鄭麗君返國三緘其口，避談任何內容；賴總統一句「保密協議」搪塞推託更形同廢棄國會的憲政監督機制，宣告人民無權知情、無從參與，這不僅是對制度的踐踏，更是對人民主權的挑釁。

許宇甄說，政府若與美國簽署涉及降汽車關稅、開放基改食品進入校園、擴大美牛與農畜產品進口等協議，依照憲政程序必須經立法院審查或備查，為何談判過程全被隱匿？難道政府只想讓國會事後背書、讓全民無條件買單？

黃國昌與許宇甄都質疑，民進黨在野時高舉「公開透明、全民參與」的大旗，執政後卻事事都成「機密」，是權力的墮落，是對民主的背叛。

黃國昌指出，二○一三年，民進黨有關於服貿的問答集裡面，很清楚地說，馬政府用保密協議來作為搪塞，是違反民主政治的原則，是不懂國際經貿的談判，更是對公民社會及國會徹底的黑箱。

許宇甄則舉二○一五年六月審查「條約締結法草案」時，時任立委蕭美琴與陳唐山，主張經貿談判資訊「具重大公益性與即時性」，應即時公開、確保社會監督。

民眾黨立法院黨團指出，台美關稅談判成果尚未定案，行政機關應比照「條約締結法」第六條，充分向國會及人民說明談判原則與可能爭議。