學者：台美關稅談判策略 要和232一起談

台美關稅談判進入延長賽，國內財經學者表示，台灣目前策略應該希望把對等關稅和二三二（半導體和ＩＣＴ產品）關稅包在一起談，若能夠一起解決，在對美談判應該比較有利；不過，最終稅率高低取決於付出多少代價，目前只是第一波稅率，接下來還要看後續談判及細節。

目前台灣的暫定稅率是百分之廿，中經院院長連賢明昨指出，美方給低一點稅率代表台灣有認真談判，要是最後談崩了，美國總統川普也可以把稅率往上調（看瑞士就知道）。基本上稅率是動態的，川普說了算，不用想可以選擇低稅率但不用付出代價。

台經院景氣預測中心主任孫明德也說，台灣與日韓ＧＤＰ（國民生產毛額）金額差很多，日本四兆美元，南韓一兆美元以上，兩國都對美國付出夠多代價才拿到百分之十五稅率，就像聽演唱會，日韓付了夠多錢可以坐第一排，台灣原本只能坐第三排，百分之廿算不錯了。目前只是第一波談判初稿，接下來還要看後續談判及細節。

至於要如何爭取更低稅率？孫明德表示，這次看得出來台灣沒有付出像日韓那麼多，日韓有很多大企業，政府可以請企業去美國投資，但是台灣政府能叫得動哪些企業？其次，日韓都開放許多市場，多年以前就開放美豬、美牛，日本這次連稻米都開放了，台灣要犧牲農業嗎？

連賢明則說，要談到日韓的百分之十五稅率要付出相當代價，以目前談到百分之十五的幾個國家來看，都要購買高達上千億美元的美國商品。在南韓的貿易協議中，川普甚至聲明三千五百億美元的對美投資要由美國政府指定，這些條件可想而知會在國內造成不少紛擾，甚至會引發朝野政黨彼此的攻防角力，若是貿易協議被立法院質疑或拒絕，之後台美合作反而會有很大影響。

連賢明指出，日韓和歐盟在談判中都包含二三二關稅部分一起談，台灣若沒有包在一起，可能會付出兩次的代價取得優惠稅率，這對以ＩＣＴ產品輸美產品大宗的台灣來說並不利，若能夠在這次談判中把後續的二三二關稅一起解決，對台灣在對美貿易談判中應該比較有利。

孫明德表示，相較之前不知道稅率，目前至少已經不確定性降低，稅率不會比百分之廿高。他建議三個因應方案，一，企業已經觀望三個月，要盡快與客戶進行溝通調整；二，企業與供應鏈及廠商討論如何自行吸收；三，各國與美國談妥後貨幣就開始貶值，幫助企業因應，央行也要透過匯率政策助攻企業。