232大魔王 涵蓋近8成台灣輸美產品

美國總統川普多次發動國安調查，經濟部表示，已完成或進行中的國安調查產品包括鋼鋁、汽車零組件、半導體相關產品及藥品等，台灣相關貨品在二○二四年共對美出口約八六八億美元，相當於有近八成對美出口屬於二三二關稅課徵範圍。

美國總統川普多次發動國安調查，導致台灣出口美國產品列為二三二條款範圍占比愈來愈高。川普第一任時曾對全球鋼鐵加徵百分之廿五、鋁加徵百分之十關稅，但對部分國家豁免。川普第二任期內、今年三月宣布對鋼鋁產品一律課百分之廿五關稅，讓台灣鋼鋁業者與其他競爭對手得以公平競爭。

川普同時於二○一八年針對汽車啟動國安調查，但遲至第二任期、今年四月對汽車及零組件出口至美國課徵百分之廿五。此外，美國今年三月宣布啟動調查銅、木材及衍生品、四月再發動對半導體、藥品等進行國安調查。其中半導體調查範圍，涵蓋積體電路、顯示卡、伺服器、電腦零組件、網路交換器、筆電等。

針對二三二條款對台衝擊，經濟部初步評估，積體電路部分，台灣先進製程技術具全球領先地位，影響較小；至於成熟製程則以高附加價值的利基型產品為主，但在市場競爭下，恐影響業者議價能力。

官員分析，伺服器及顯示卡若被課關稅，台灣企業具有轉嫁能力，但產能可能會轉移至其他國家，如美國。至於網通產品如被課關稅，將導致成本升高，影響在美市場競爭力，廠商獲利下滑。

積體電路方面，經濟部表示，台灣半導體多數是輸往其他國家加工組裝成終端產品再運往美國，直接輸美的比重不高，若直接以半導體本身來課稅，對台灣產業影響不大。據統計，二○二四年台灣積體電路輸美約七十四億美元，占積體電路總出口比重約百分之四點五。