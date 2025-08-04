台美接洽下一場貿易談判 農產開放成角力重點

美國公布台灣對等關稅暫行稅率百分之廿，七日生效。台美談判小組團長、行政院副院長鄭麗君昨自美返台，她強調「談判還要繼續進行，會努力爭取更好稅率」。據指出，台美已洽約下場談判，時間還未確定，美豬牛和稻米等農產品開放及投資數額，將是下階段角力重點。

針對雙方將磋商供應鏈合作以及攸關半導體關稅的美國「貿易擴張法」二三二條款，我方將向美方重申對台晶片課關稅會有斷鏈風險，盼後續不會受到比他國更不利的待遇。

「不要侷限關稅數字，要去想可以怎麼做。」經貿專家指出，調查結果前，現階段美方不可能給明確承諾，待相關措施出爐後才能應戰，且二三二條款「玩法很多」，美國目的並非要課晶片關稅，而是要逼其他國家「加碼投資」，藉此建構完整半導體供應鏈。

該專家說，政府應找企業合作，讓業界知道「投資不是送錢」，並透過與美方談避免雙重課稅等措施，讓台商獲利可能性變大。

據掌握，上周我方與美國貿易代表署（ＵＳＴＲ）的談判告段落，鄭麗君延後返台，是為與美國商務部溝通；代表美豬美牛等技術性磋商已落幕，只剩半導體關稅意見表達、投資金額及對等關稅稅率須再磋商，但先前共識是否調整，仍有變數。

鄭麗君昨天清晨返抵台灣，於桃園機場受訪時表示：「談判還要繼續進行，我們會繼續努力，爭取更好的稅率」。正副總統今天皆無公開行程，據透露，府院高層這段時間緊鑼密鼓與相關首長沙盤推演下輪談判對策。

隨著關稅談判邁入延長賽，八月七日不僅是關稅生效日，也可能美預計公布二三二調查的日期。若要爭取稅率與日韓百分之十五齊平，我方對農漁產品開放幅度、投資金額都可能是談判籌碼，相關人士表示，我方會盡力而為。

此外，因台灣對美貿易逆差來自半導體、ＩＣＴ產業、電子零組件等，美方也表達下場會議將納供應鏈合作及二三二條款。目前美方在二三二調查期間，半導體及顯示卡、伺服器等廿項ＩＣＴ產品關稅豁免，據指出，我方應會爭取維持現有關稅豁免，待美方公布二三二調查及措施後再「見招拆招」。

美國貿易代表葛里爾在三日美國哥倫比亞廣播公司（ＣＢＳ）節目「面對全國」訪談中表示，美國總統川普最新宣布的關稅幾乎完全確定，外界不應寄望這些稅率會在不久的將來調降。

對是否預計稅率將在接下來幾天內調降，葛里爾說，「我不認為會」。他還說，許多宣布的稅率都是根據美國與外國間貿易協議敲定的稅率。

葛里爾提到，「有些協議宣布了、有些沒有，其他的則取決於我們與外國間的貿易逆差或順差水準」，因此這些稅率幾乎完全確定。

葛里爾指稱，有些國家的貿易部長還想與美方進行更多談判，看如何以不同的方式與美國合作，「但我認為，我們正藉由這些稅率，確切看到川普關稅計畫的輪廓」。