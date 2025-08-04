美國對台課徵20%關稅 盧秀燕要求公開談判內容

美國對台課徵百分之廿關稅，引發產業震盪。台中市長盧秀燕昨邀中部八縣市首長開會，聯合向中央提出十五項解方，包括公開受關稅影響產業清單及台美談判內容、交換條件，利於產業應變；加速普發一萬元，並凍漲水電費、強制要求進口農產品標示產地。盧秀燕表示，這是建議而非批評，盼中央與地方攜手為台灣產業找出路。

盧秀燕指出，台灣面臨「雙重災難」，一是中南部豪雨造成災情，二是突如其來的關稅壓力重創出口導向產業，尤其中部地區涵蓋機械、自行車、手工具與精密工業，首當其衝。

盧秀燕邀集中台灣區域治理平台八縣市舉辦線上會議，包括嘉義市長黃敏惠、雲林縣長張麗善、彰化縣長王惠美、南投縣長許淑華、苗栗縣長鍾東錦、新竹縣副縣長陳見賢、新竹市代理市長邱臣遠等人出席。

與會縣市會後共同提出十五項建議，包括要求中央持續與美方談判，爭取低於百分之十五的合理稅率，尤其涉及半導體、晶片等高科技產品的美國二三二條款，不宜高於現有稅率，維持台灣國際競爭力。

另籲中央應採取適當措施穩定新台幣匯率，匯率波動可能造成產業成本增加，避免雪上加霜。

針對財政問題，地方首長強調中央應盡速補回被減列的一般性補助款，否則地方財政吃緊，將影響災後與產業援助行動。同時盡速編列特別預算，以輔導與補助受創產業，從寬、從速、從簡。

在民生方面，各縣市呼籲中央加速普發一萬元，以安定民心、擴大內需，並凍漲水電油等基本民生物資，減輕企業與民眾壓力。勞工權益應被妥善照顧，避免因產業波動導致失業問題擴大。

在產業支援方面，除分散市場與補助參展外，積極開拓非美市場；各縣市更建議中央強化產業人才培育機制，政府應持續滾動式產業調查及與地方政府溝通對話，讓第一線意見能有效納入政策調整。

農業方面則要求中央在對外談判中堅守糧食安全底線，參照韓國設下「農業紅線」，避免犧牲農民與國人健康。地方建議比照其他國家，中央應公開受關稅影響產業清單與稅碼，及談判內容與交換條件，讓產業與民眾掌握應變資訊，中央適時提供配套，而非以「仍在談判」為由拒絕公開。

在農產品管理方面，「標示產地總量管制」在「不傷害農業」的前提下，強制要求進口農產品標示產地，以及對部分農產品，如稻米，實施總量管制，以降低對國內農業的衝擊。