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鄭麗君返台推演最新攻防 副閣揆強調爭取更好稅率

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導
行政院副院長鄭麗君（左）昨天清晨返台，受訪表示與美談判還要繼續進行，會爭取更好稅率。讀者／提供
行政院副院長鄭麗君（左）昨天清晨返台，受訪表示與美談判還要繼續進行，會爭取更好稅率。讀者／提供

行政院副院長鄭麗君昨（3）日清晨自華府返台，被問到台美談判進展時表示，「談判還要繼續進行，我們會繼續努力，爭取更好的稅率」。據悉，她此次返台後將密集與團隊推演最新談判攻防，且已準備好隨時再飛，力爭最佳稅率。

美國川普政府4月初公布對等關稅政策，當時公布對台稅率為32%，台灣在積極和美國政府進行四次實體談判及多次視訊談判後，過程雙方均展現誠意，秉持解決台美貿易逆差、創造台美互補互利的方向來談判，美方1日通知台灣談判代表，暫時性關稅為20%，將於7日生效。

賴清德總統日前說明時強調，談判截至目前，雖已獲致階段性成果，由32%調降至20%，但20%稅率從一開始就不是台灣談判的目標，希望在後續談判爭取對台灣更有利、更合理的稅率。目前已完成技術性磋商，但最終總結會議尚未進行，所以並沒有得到最終稅率，20%為暫時性關稅。

知情人士表示，美方確實有意要跟台灣繼續再談，但因為還有許多國家也仍在持續爭取談判，目前在時間點上，可能無法確定能在7日生效之前完成，若無法完成，就會先實施20%關稅，再等待美方通知下一輪實體磋商會議時間。

至於下次會議是否就會是最終總結會議？知情人士坦言，這無法預言，因為我方談判策略就是盡可能地保護每一個產業度過這次的美國加徵關稅政策，尤其看到過去幾個月來，匯率對產業帶來的影響，希望盡可能降低廠商的衝擊，特別是毛利率較低的產業，讓這些產業仍保持一定的國際競爭力。

在等待最終對等關稅出爐的同時，賴總統日前也強調，不管稅率最後如何，對台灣產業勢必會帶來衝擊，行政院4月提出「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」，匡列特別預算930億元，行政院將盡速將預算需求送至立法院審議，讓特別預算盡速執行。

關稅 台美關係

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影／鄭麗君今晨返台：與美談判繼續進行 努力爭取更好稅率

鄭麗君返台：談判還要進行 繼續努力爭取更好稅率

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