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川普新關稅在即...台美談判未完待續？專家預期雙方有望達協議

中央社／ 華盛頓3日綜合外電報導
美國總統川普7月31日公布8月7日起實施的新關稅稅率，其中將對台灣課徵20%關稅，但台美談判未完待續。(歐新社)
美國總統川普7月31日公布8月7日起實施的新關稅稅率，其中將對台灣課徵20%關稅，但台美談判未完待續。(歐新社)

美國總統川普7月31日公布8月7日起實施的新關稅稅率，其中將對台灣課徵20%關稅，但台美談判未完待續。有國外分析師認為，台灣或印度等經濟體有可能在7天緩衝期內達成協議。

法新社報導，川普（Donald Trump）頻繁設定貿易期限卻又撤銷或延長，引來「川普總是臨陣退縮」（Trump always chickens out）的嘲諷，但分析師認為這次不會回頭了。

艾維克顧問公司（Evercore ISI）公共政策分析師艾克斯（Matthew Aks）表示，除了台灣或印度等部分經濟體可能在7天緩衝期內敲定協議，他預期最新命令不會出現「大規模轉變」。

華府智庫「大西洋理事會」（Atlantic Council）國際經濟專家李浦斯基（Josh Lipsky）也認為，川普「沒有臨陣退縮」，他正在「履行甚至是超越」競選期間就關稅議題所做的承諾。

在宣布最新關稅稅率前，川普歷經艱難協商達成一連串妥協，其中最引人注意的是跟歐盟（EU）、日本及韓國敲定協議，川普制定了不同的關稅稅率，並誇耀美國將獲得高額投資。

台灣總統賴清德1日在臉書（Facebook）發文指出，美國對等關稅政策1日稍早在美國政府告知下，已經獲得階段性成果，由32%調降為20%。但因最終總結會議尚未進行，所以還沒有得到最終稅率，這也是「暫時性」關稅20%的由來。

行政院副院長鄭麗君與談判團隊近日在華府就美國新對等關稅稅率進行新一輪實體談判後，她今天清晨返台表示：「談判還要繼續進行，我們會繼續努力，爭取更好的稅率。」

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