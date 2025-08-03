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因應關稅中部首長視訊會議 張麗善：跟進南韓為農業畫紅線
雲林縣長張麗善今天下午在中部八縣市首長視訊會議，除呼應嘉義市長每敏惠支持普發1萬元之外，因應美國政府關稅所帶來的衝擊，她主張跟進韓國，為農業畫紅線，保護農民優先。
張麗善除感謝台中市長盧秀燕第一時間召集這項首長平台會議，讓地方政府能直接表達需求建議也能彼此溝通。她支持嘉義市長黃敏惠所提的還稅於民、普發一萬元，目前許多民眾正面臨災害衝擊，這筆錢對他們來說十分重要，該案既已三讀通過，就應及早發放。
對於近來一連串的風雨災害，張麗善說，雲林山區雨量已超過300毫米，情勢嚴峻，她也藉此平台向盧市長請求近支援抽水機，協助雲林沿海防災。
至於美國關稅，張麗善認為台灣關稅20%，恐將喪失出口競爭力。雲林是農業大縣、水稻面積全國最多，美國若以零關稅擴大進口稻米，將直接衝擊本地農民，因台灣稻米成本每公斤約50元，進口米只約30元，落差太大，可能導致休耕甚帶來農業萎縮。
此外，養豬、養雞，食安與糧食自主至關重要，她說，過去開放瘦肉精豬肉進口已對產業與民眾健康造成影響，未來若放寬標準、開放更多內臟進口，雙重衝擊更大，希望中央審慎因應，同時在國際談判中應如韓國一般，為農業畫下紅線，一定要保護農業和農民，她籲請其他縣市跟雲林站一起，為保護國家糧食安全共同發聲。
至於關稅影響雲林傳統產業包括食品製造、製鞋、金屬製造、機械設備製造、汽車零件以及橡膠製品業，訂單流失恐引發失業、無薪假等問題，如何協助廠商度過難關，並強化社會安全網、保障勞工基本生活也必須要討論。
張麗善支持因應高關稅提出的特別條例，只要資源用在刀口上，協助產業與勞工度難關、穩定經濟，大家都會支持。同時也盼望賴總統說的「暫時性」關稅能盡快談出放寬標準，關稅再降低，讓台灣保有國際競爭力。
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