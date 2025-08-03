美對台課20%關稅 中部8縣市向中央提「15解方」

美國宣布對台課徵20%關稅，台中市長盧秀燕今邀集中部七縣市首長召開中台灣區域治理平台線上會議，共商對策。會後聯合向中央政府提出「15項解方」，包括持續談判、穩定匯率、特別預算、普發1萬現金、保護農業、公開談判內容、分散海外訂單等，呼籲中央與地方攜手協助業者降低關稅衝擊。

盧秀燕指出，台灣目前正面臨「雙重災難」，一為中南部連日豪雨釀災，二為美國關稅壓力，重創以出口為導向的產業命脈。中部地區涵蓋機械、自行車、手工具、精密工業等核心產業，受衝擊尤為嚴重。

盧秀燕說，她近期接見非美國家使節，包括德國、歐盟經貿辦事處長，以及亞洲台商總會長等，爭取協助分散市場；台中機械、手工具、工具機與自行車產業都受衝擊，中市府已編列2500萬預算，協助九大產業工會出國參展、爭取非美地區訂單。

今日中台灣區域治理平台線上會議，台中市長盧秀燕、嘉義市長黃敏惠、雲林縣長張麗善、彰化縣長王惠美、南投縣長許淑華、苗栗縣長鍾東錦、新竹縣副縣長陳見賢、新竹市代理市長邱臣遠等八縣市首長線上與會，各縣市首長分享轄區內產業近況，並共同向中央政府提出「15項解方」。

台中市府指出，「15項解方」分別為，一，「持續談判爭取更低稅率」，支持中央政府持續與美方談判，爭取以低於15%稅率為目標。另攸關半導體、晶片等高科技產品的232條款亦應特別加強談判，不宜高於現有稅率，以免喪失台灣優勢。

二，穩定匯率支持產業、三，支持編列特別預算、四，中央減列之地方補助款應盡速回補、五，加速普發1萬元、六，要求凍漲水電油等大眾民生物價、七，保障勞工就服權益、八，「保護農業堅守防線」，中央政府在任何談判中絕不能犧牲農業及國民健康，應堅守農產品防線。

九，「公開產業清單稅碼」，建議中央政府應盡快公布受關稅影響的產業清單及其特定的稅則編碼，以便產業評估應對策略並有所依循。十，「公開關稅談判內容及交換條件」，強烈要求政府應立即公布與美方的談判內容、交換條件（如採購、投資、開放項目）及相應配套措施，讓全民和產業了解，而非以「仍在談判」為由拒絕公開，因其他國家即使持續談判亦皆有公開其談判成果及交換條件。