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因應美國20%關稅衝擊 邱臣遠：已啟動「6大應變措施」

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
美國政府宣布自8月起課徵台灣20%關稅，新竹市代理市長邱臣遠指出，已於第一時間指示市府相關單位啟動6大應變措施，並盡速召開關稅專案小組及產業諮詢會議，掌握產業需求。圖／報系資料照
美國政府宣布自8月起課徵台灣20%關稅，新竹市代理市長邱臣遠指出，已於第一時間指示市府相關單位啟動6大應變措施，並盡速召開關稅專案小組及產業諮詢會議，掌握產業需求。圖／報系資料照

美國政府宣布自8月起課徵台灣20%關稅新竹市代理市長邱臣遠指出，已於第一時間指示市府相關單位啟動6大應變措施，並盡速召開關稅專案小組及產業諮詢會議，掌握產業需求。中台灣區域治理平台今下午舉行「因應美國政府關稅衝擊」線上會議，由8縣市首長及副首長共商研議，並齊心向中央喊話，盼協助台灣業者降低關稅帶來的衝擊。

今日中台灣治理平台線上會議，由各縣市首長提出各自轄區內產業可能面臨的挑戰與擔憂，並呼籲中央持續與美方談判爭取更低關稅、穩定匯率、通過特別預算、補足地方補助款，以及凍漲水電費，減輕企業壓力等，積極應對關稅挑戰。

邱臣遠表示，竹市以半導體製造為核心產業，香山工業區則涵蓋電子零組件、精密機械等關鍵產業，匯聚半導體產業鏈上下游廠商及支援AI技術應用的企業，具備完整的技術鏈結與創新資源，與新竹科學園區形成緊密的供應體系。此次受到美國關稅衝擊，市府已立即完成產業衝擊評估報告，而報告顯示部分在地廠商仍迫切需要中央政府提供支援。

邱臣遠說，為協助業者因應外部挑戰，市府除已與美國亞利桑那州商務局簽署合作意向書外，也將透過台商會系統，協助廠商拓展非美市場，分散營運風險。目前台灣面臨美方20%關稅，明顯較日本與南韓的15%稅率處於劣勢，加上匯率波動劇烈，對企業營運造成雙重壓力，尤其半導體產業對美國「232條款」後續效應深感憂慮。市府將持續關注產業動態，並呼籲中央加強協助，保障產業競爭力與發展動能。

邱臣遠呼籲中央，應持續爭取關稅優惠，同時應穩定匯率波動，儘速以「從寬、從速、從簡」原則，通過特別預算與普發現金政策、補足地方補助款，並建議將勞工、農業與社福納入特別條例優先支持項目，與此同時強化產業人才的培育與轉型，協助地方與產業穩健因應全球變局。

邱臣遠說，針對關稅議題，市府已啟動6大應變措施，分別為一、盡速召開美國新關稅應變專案小組第三次會議，跨局處研擬擴大內需、紓困等政策。二、聯繫鄰近等縣市，盡速召開首長會議，跨縣市互相協助，共度難關。三、與在地企業保持密切聯繫，暢通溝通管道，提供必要協助。

四、針對可能到來的裁員或無薪假潮，請勞青處等相關局處啟動應對。五、持續推動協助中小企業轉型升級、SBIR、扶植青創等政策，提升競爭力，應對全球貿易環境變化。六、與中央政府聯繫，爭取更多有利的政策支持與財政補助。

邱臣遠說，目前市府也已透過問卷與訪談掌握超過500家企業狀況，並針對其中表達受到關稅衝擊的廠商，啟動一對一協助機制，提供經營診斷、法規輔導、資金對接等配套資源，務求降低衝擊、穩定營運。

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