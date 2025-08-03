因應美國20%關稅...8縣市長聯合會議 楊文科「5大重點」喊話中央

美國對等關稅暫緩期即將到期，協商已久的台灣終於與美國達成協議，關稅稅率為20%，今天由台中市長盧秀燕發起中台八縣市聯合會議，共同研商關稅議題，新竹縣長楊文科稍早在臉書發文，以關稅至少降至15%、守住關稅防線、公布受創產業清單、公開與美談判內容及條件、與地方展開協商等五大重點呼籲中央應放下對立、攜手合作。

楊文科說，針對美方宣布對台實施20%階段性關稅政策，因近五成出口至美，預計新竹縣內影響可能達2900億元的產值，牽涉超過430家企業，以及無數竹縣家庭的生計。竹縣不能等待衝擊來臨才開始反應，早在今年四月起，縣府即已針對可能的外貿風險，主動啟動多項因應措施，都是早一步準備、一步步穩住的努力。

楊文科呼籲，中央應以調降關稅至少降至15%，以最有利的方式盡可能爭取更低的關稅，持續談判不放棄，展現堅定立場、守住本土稻作與家禽關稅防線，避免國內農業遭到犧牲、盡速公布受創產業清單及代碼，以便應對評估應對策略、公開透明與美方談判內容及條件，才能讓全民與地方政府了解、與地方展開實質協商與理性對話，啟動國安層級的政策對話平台。

楊文科指出，挑戰當前，更需要凝聚共識，只有放下對立、攜手合作，才能帶領台灣、保護產業、守護民生，走過這場嚴峻考驗。他會持續努力傾聽地方困境，同時也懇請中央政府持續與美方協商，為國家，為地方、為人民，爭取最合理、最有利的未來。