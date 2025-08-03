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豪雨狂炸中南部！最新24小時雨量預測出爐 2縣市達停班課標準

美對台課20%關稅 許淑華籲護農保產：不能讓農民與中小企業埋單

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
美國於8月1日宣布對台課徵20%對等關稅，中台灣治理平台8縣市首長今天下午舉行線上視訊會議，共同商討應對策略。圖／彰化縣府提供
美國於8月1日宣布對台課徵20%對等關稅，中台灣治理平台8縣市首長今天下午舉行線上視訊會議，共同商討應對策略。圖／彰化縣府提供

美國8月1日宣布對台課徵20%對等關稅，中台灣治理平台8縣市首長今天下午舉行線上視訊會議，商討應對方案。南投縣長許淑華直言，南投影響最大的是農業與中小型產業，籲中央在談判中維護農業利益，並加速提出產業補助對策，以免民生與就業雙重受創。

許淑華指出，南投是農業大縣，農產品出口美國比例高，包括茶葉稻米、蜂蜜、蘭花及香菇等。以稻米為例，台灣每年進口美國6萬噸稻米，零關稅配額，超過數量則須徵每公斤45元關稅。她呼籲中央務必維持現行制度，確保稻作產業穩定，維護糧食自主供應安全。

除稻米外，其他穀物如黃豆、小麥、玉米長期以低關稅進口，衝擊國內糧價。許淑華建議，應採總量管制，小部分供國內食用，其餘多元加工成飼料、酒、醋、醬等再出口，並避免增加其他農產品出口美國的關稅，同時限制美國農產品進口數量。

她憂心，美國牛、豬甚至雞肉在關稅爭議下可能進一步開放，「若美牛不再限牛齡及內臟進口，標示又不清楚，對國內產業衝擊巨大。」她主張國產牛肉應標明產地並推動履歷制度，進口美國牛肉須明確標示來源，並逐批進行農藥殘留與衛生檢驗，不合格應退運，防堵問題於境外，讓消費者安心選擇。

關稅衝擊也波及南投製造業，經濟部評估有工具機、模具、塑膠品、電子材料等，南投產業共1173家，上述產業315家，佔27%。許淑華指出，中小型企業多年受景氣拖累，為照顧員工苦撐至今，「關稅調漲衝擊立竿見影，中央若只有貸款展延，實質幫助有限，應盡快推出補助，否則失業率恐升，社會問題將擴大。」

她並提醒，關稅效應將推高物價，民生壓力同步升溫，「中央雖同意普發1萬元現金，但面對關稅海嘯，應加快發放速度，避免弱勢族群首當其衝。」

許淑華強調，關稅談判尚未定案，台灣恐面臨超過4千億美元代價，「農業與中小企業不該是主要承擔者，軍購等條件都應列入談判籌碼。」她呼籲，賴總統希望在野黨支持，應讓國會知情，「若有保密條款，可比照美國國會採秘密聽證會模式，讓朝野掌握內容，才能團結面對挑戰。」

南投縣長許淑華要求中央對美關稅談判，要保護農民和中小企業。記者賴香珊／攝影
南投縣長許淑華要求中央對美關稅談判，要保護農民和中小企業。記者賴香珊／攝影

關稅 美國 稻米 茶葉 朝野 小麥 許淑華 消費者 台美關係 中小企業

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