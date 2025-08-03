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關稅20%不單打獨鬥 鍾東錦祭「5點因應」：聯手8縣市爭設產業轉型專案

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣長鍾東錦今天下午2點參加中台灣治理平台8縣市首長視訊會議，鍾東錦5點呼籲中央協助。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣長鍾東錦今天下午2點參加中台灣治理平台8縣市首長視訊會議，鍾東錦5點呼籲中央協助。圖／苗栗縣政府提供

美國對台灣進口商品課徵20%關稅，苗栗縣受影響較高60至80家汽車零組件製造業，縣府啟動5項因應，縣長鍾東錦今天建議中部8縣市不單打獨鬥，聯合爭取中央產業轉型專案，整合研發補助、海外拓銷基金等資源。

鍾東錦今天下午2點參加中台灣治理平台8縣市首長視訊會議，鍾東錦5點呼籲中央協助，包括盡速啟動出口產業關稅衝擊評估機制，協助高風險企業

掌握應變路徑； 調升中小企業出口保險補助比率，減少對單一市場依賴，降低營運風險。

此外，強化台美雙邊貿易對話與加工轉運機制，提升企業外銷彈性與轉型空間； 協助地方盤點高外銷依賴企業名冊，分區推動專案輔導、技術轉型與風險管理； 與科技部、經濟部共同推動園區招商、產業升級計畫，強化中部地區產業韌性。

他建議透過中部8縣市的力量聯合向中央政府提案，爭取大型產業轉型專案，進行研發補助、海外拓銷基金等資源，讓單一縣市難以負擔，並建立區域人才培訓中心，跨縣市聯合培訓中心，提供企業員工免費或低價的專業課程，提升企業的人才素質，從根本上增強應變能力。

縣府指出，苗栗縣長期以來產業以中小企業為主，至於竹南、銅鑼科學園區，聚集許多涉及半導體、電動車零組件、精密機械、自動化設備等高科技廠商，多數產品出口至北美市場，美國20%關稅若實施，直接壓縮企業利潤、影響接單穩定，甚至加速產線轉移，影響深遠。

此外，通霄、後龍、頭份等地有許多傳統製造與出口加工產業，特別是汽車零組件、工具機製造與金屬加工廠商，對美出口占比高，但多數屬於中小企業，資源有限，美國關稅變動，難以獨力承擔。

縣府盤點可能受影響廠商，部分供應特定美系電動車廠零組件製造廠商，有60至80家首當其衝，另，衝擊較低有40至60家精密工具機、模具加工廠商，80 家以上電子零組件廠，30至50家農產食品加工業，約20家陶瓷與玻璃藝品業。

苗栗縣長鍾東錦今天下午2點參加中台灣治理平台8縣市首長視訊會議，鍾東錦5點呼籲中央協助。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣長鍾東錦今天下午2點參加中台灣治理平台8縣市首長視訊會議，鍾東錦5點呼籲中央協助。圖／苗栗縣政府提供

關稅 鍾東錦 半導體 台美關係 中小企業

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