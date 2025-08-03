憂台美關稅衝擊國內農業 王惠美盼「中央、國會密切合作」
美國於8月1日宣布對台課徵20%對等關稅，對此中台灣治理平台8縣市首長今天下午舉行線上視訊會議，共同商討應對策略，彰化縣長王惠美視訊會議中表達擔心開放美國農產品零關稅進口對農業縣的衝擊，但又怕不妥協就會影響產業競爭力。
王惠美說，她在4月討論加徵關稅議題時，就提出行政院要儘速公佈受影響的產業稅則編碼，未來一旦台美關稅談判底定，稅率確定後，也應儘速公佈完整稅則清單及對產業的衝擊程度，以利產業界評估因應。
王惠美表示，上次會議就提到國會參與關稅談判的重要性，賴總統前天也說未來關稅案需要國會討論通過。由於關稅談判尚未定案，萬一開放美國農產品零關稅進口，對彰化、南投、雲林、嘉義等農業縣衝擊很大；但若持反對立場，則又傷害產業競爭力，她認為需要和中央、國會密切合作，共商對策。
王惠美也指出，中央的關稅補助方案，除了受影響產業外，農業、勞工也應有配套措施，這是縣市政府要向中央極力爭取的，讓錢用在正確的刀口上，更要主動協助中央辦理相關事宜，地方中央一條心，協助產業共度難關。
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