台美關稅引產業擔憂？黃敏惠籲政院：油水電凍漲、普發現金不排富

為因應美國調升關稅政策對經貿情勢帶來的衝擊，嘉義市長黃敏惠今天下午與中台灣區域治理平台縣市首長共商應變對策。黃敏惠表示，政院應盡速提出「國安韌性特別條例特別預算」送立院、提升出口競爭力補貼方案、凍漲油水電、強化內需普發1萬元且不排富。

美國於8月1日上午宣布將對台灣課徵20%的對等關稅，引發產業界擔憂；因應美國調升關稅政策對經貿情勢帶來的衝擊，包括嘉義市長黃敏惠、新竹副縣長陳見賢、新竹市代理市長邱臣遠、苗栗縣長鍾東錦、台中市長盧秀燕、彰化縣長王惠美、南投縣長許淑華、雲林縣長張麗善共同參與中台灣區域治理平台首長線上會議，共商應變對策。

黃敏惠會中感謝各縣市在丹娜絲風災後，對嘉義市的協助，能在短期內完成主次要幹道的搶通，讓市民恢復日常生活。

黃敏惠建議，包括支持中央與美持續談判降低穩定稅率、行政院速提「國安韌性特別條例特別預算」送立法院、提升出口競爭力補貼方案、思考凍漲油水電價、強化內需方案普發1萬元且不排富、關稅對產業造成重大衝擊也要照顧勞工權益、補足應該給地方的一般性補助款。

黃敏惠表示，談判過程更應加強對弱勢產業如農業的照顧，更要堅守食安，保障國人的健康，更關鍵的是即將公布的「232」條款調查攸關半導體等重要產業，將對台灣經濟造成更嚴重的衝擊。除關稅外，還需考量台幣升值對企業所帶來的雙重影響，應維持合理且穩定的匯率環境，降低企業壓力。

黃敏惠憂心，面對近期關稅政策的變動，業界已明顯感受到出口壓力加劇。未來訂單不確定性升高，連帶也可能影響到勞工權益，甚至出現無薪假等風險，期盼中央能強化勞工穩定與就業保護方案。