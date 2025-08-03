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台美關稅簽保密協議？黃國昌狠酸：民進黨要搞黑箱到什麼程度

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導
美國宣布對台課徵20％對等關稅，賴清德總統指雙方有簽保密協定。民眾黨主席黃國昌今質疑是誰跟誰簽？是條約還是協定？為什麼沒有送國會備查？記者邱瑞杰／攝影
美國宣布對台課徵20％對等關稅，賴清德總統指雙方有簽保密協定。民眾黨主席黃國昌今質疑是誰跟誰簽？是條約還是協定？為什麼沒有送國會備查？記者邱瑞杰／攝影

美國宣布對台課徵20％對等關稅賴清德總統指談判仍在進行，基於保密協定無法說明。民眾黨主席黃國昌今天質疑，保密協議是誰跟誰簽？性質上是條約還是協定？為什麼沒有送到國會備查？民進黨要搞黑箱搞到什麼樣的程度？

黃國昌今由新北市汐金萬服務處主任陳語倢陪同，到汐止夢想社區參加社區親子充氣城堡童會活動前，接受媒體訪問。有記者問及金融時報報導，台美7月8日早就有基本共識，要宣布時遭川普攔阻，外界擔心原因是不是華府要跟北京保持良好的關係？

黃國昌回應，這是整個台美談判最大的關鍵，但為什麼台灣人民什麼都不知道，為什麼台灣的國會什麼都不知道，這不是黑箱，什麼是黑箱？賴清德總統用有簽保密協議是搪塞之詞。

黃國昌說，他要請教賴清德總統兩件事，第一件是2013年，民主進步黨有關於服貿的問答集裡面，當時不是很清楚地說，馬政府用保密協議來作為搪塞，是違反民主政治的原則，是不懂國際經貿的談判，更是對公民社會以及國會徹底的黑箱。

黃國昌表示，民進黨當年說，完全沒有辦法接受，也沒有辦法認同馬政府的作法，怎麼拿到政權後態度180度的轉變，導致現在任何的消息（台美關稅談判），我們只能從媒體上面，甚至是外國的媒體上面，得到不曉得到底是真實，還是不真實的消息？

黃國昌感嘆，台灣的民主在民進黨主政下，怎麼會變成這個樣子？希望賴清德總統好好回去看一看，當初民進黨自己所提出來，在對外經貿談判上面，國內所要踐行的民主程序。

黃國昌說，目前這個階段，還有一件非常關鍵的事。賴清德總統說有簽保密協議，請問是誰跟誰簽？保密協議在性質上是條約還是協定？為什麼沒有送到國會來備查，不會連保密協議本身也是保密的？民進黨要搞黑箱搞到什麼樣的程度？

黃國昌指出，立法院明早9點召集協商時，他一開始就會請行政部門，能夠把跟美國簽的保密協議交出來，除非行政部門說，保密協議保了什麼密，哪些範圍保密，是不是連自己國家的國會都要保密。保密的範圍是什麼，保密的程度是什麼，這些通通都要保密，就等明天行政部門的回應。

此外，如果按照民進黨政府所說，有簽保密條款，過去這段時間非常多的黨政人士對外放話，是不是違反了洩密罪？民進黨政府對於這些不具名的黨政人士，對外的放話要不要用洩密罪來究辦？這個都是民主法治國家，民進黨政府必須嚴肅面對的課題。

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