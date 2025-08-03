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蕭美琴曾主張經貿談判即時公開 許宇甄批賴政府自打嘴巴

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
國民黨立委許宇甄。圖／聯合報資料照片
國民黨立委許宇甄。圖／聯合報資料照片

美國川普政府公布，台灣暫時性稅率20%，賴清德總統坦言簽有保密協定，確認最終稅率前不得公布談判細節。國民黨立委許宇甄批評，立法院不會為黑箱談判背書，賴政府依法應公開談判過程，而諷刺的是，副總統蕭美琴於擔任立委期間曾主張談判資訊應即時公開，如今是自打嘴巴。

許宇甄表示，赴美談判代表、行政院副院長鄭麗君自美返國三緘其口，避談任何內容；賴總統一句「保密協議」搪塞推託更形同廢棄國會的憲政監督機制，宣告人民無權知情、無從參與，這不僅是對制度的踐踏，更是對人民主權的挑釁。

許宇甄分析，政府若與美國簽署涉及降汽車關稅、開放基改食品進入校園、擴大美牛與農畜產品進口等協議，依照憲政程序必須經立法院審查或備查，為何談判過程全被隱匿？立法院若不認同談判結果，根本無法落實，難道政府只想讓國會事後背書、讓全民無條件買單？

許宇甄直呼，民進黨在野時高舉「公開透明、全民參與」的大旗，執政後卻成為一個靠「機密」、「黑箱」自我遮蔽、與人民隔絕的專斷政權。曾經高喊的「國會監督」、「全民參與」，如今全被賴總統一手粉碎，這不是雙標而已，而是權力的墮落，是對民主的背叛。

許宇甄指出，諷刺的是，早在2015年6月審查「條約締結法草案」時，時任立委蕭美琴與陳唐山，也就是現任副總統與遠景基金會董事長，曾提出附帶決議，主張經貿談判資訊「具重大公益性與即時性」，應即時公開、確保社會監督。

許宇甄指出，對美關稅談判從未公開召開公聽會，未與產業界對話，未向國會報告，也未告知社會交換籌碼與讓利細節，甚至涉及哪些產業受損、是否涉及政治綁樁利益，也全無交代，黑幕幢幢，令人震驚。這種作法根本背離蕭美琴當年所要求的事前公開，形同打自己嘴巴。

國民黨立委許宇甄揭露，副總統蕭美琴於擔任立委期間曾主張談判資訊應及時公開，如今是自打嘴巴。圖／許宇甄辦公室提供
國民黨立委許宇甄揭露，副總統蕭美琴於擔任立委期間曾主張談判資訊應及時公開，如今是自打嘴巴。圖／許宇甄辦公室提供

關稅 黑箱 蕭美琴 許宇甄 台美關係

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