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影／鄭麗君今晨返台：與美談判繼續進行 努力爭取更好稅率

攝影中心／ 記者葉信菉／桃園即時報導
行政院副院長鄭麗君今天清晨返台，受訪表示與美談判還要繼續進行，會繼續努力，爭取更好的稅率。圖／讀者提供
行政院副院長鄭麗君今天清晨返台，受訪表示與美談判還要繼續進行，會繼續努力，爭取更好的稅率。圖／讀者提供

行政院副院長鄭麗君率領談判團隊近日在美國華府就美國新對等關稅稅率展開新一輪實體談判後，今天清晨返抵台灣。鄭麗君於桃園機場接受媒體訪問時表示「談判還要繼續進行，我們會繼續努力，爭取更好的稅率。」

美國政府稍早正式告知台灣，我方所面對的對等關稅措施已獲得初步成果，稅率自原本的32%調降為20%。對此賴清德總統隨即於臉書發文指出，該稅率為「暫時性」調整，仍待最終總結會議後才能確定實際稅率。

賴清德總統表示，美方關稅政策對台灣產業勢必造成一定衝擊，行政院已指示各部會啟動因應機制，行政院長卓榮泰將召集相關單位進行全面調整，以提供產業最大程度的支持與協助。賴清德總統特別感謝第一線談判團隊的辛勞，肯定副院長鄭麗君與行政院經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮，始終秉持「國家利益、產業利益、糧食安全與國人健康」的原則推動談判。

關稅 行政院 鄭麗君 台美關係

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