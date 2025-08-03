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鄭麗君返台：談判還要進行 繼續努力爭取更好稅率

中央社／ 桃園機場3日電
行政院副院長鄭麗君（左1）3日清晨搭機返台，她表示，「談判還要繼續進行，我們會繼續努力，爭取更好的稅率」。（中央社）
行政院副院長鄭麗君（左1）3日清晨搭機返台，她表示，「談判還要繼續進行，我們會繼續努力，爭取更好的稅率」。（中央社）

行政院副院長鄭麗君與談判團隊近日在華府就美國新對等關稅稅率進行新一輪實體談判後，鄭麗君今天清晨返台表示：「談判還要繼續進行，我們會繼續努力，爭取更好的稅率。」

鄭麗君清晨5時21分許自美國搭乘長榮航空班機返台，對於媒體詢問關稅談判是否有結果時，她告訴中央社記者，「談判還要繼續進行，我們會繼續努力，爭取更好的稅率」。

總統賴清德1日在臉書（Facebook）發文表示，美國對等關稅政策1日稍早在美國政府告知下，已經獲得階段性成果，由32%調降為20%。但因最終總結會議尚未進行，所以還沒有得到最終稅率，這也是「暫時性」關稅20%的由來。

賴總統的貼文指出，美國關稅政策必然會對台灣產業帶來衝擊，行政院長卓榮泰當日下午就會召集相關部會，因應當前情勢，針對4月初為因應美國關稅政策提出的特別條例進行全盤調整，給予產業最大的支持。

賴總統也感謝在第一線持續努力的談判團隊，包括行政院副院長鄭麗君以及行政院經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮，秉持國家利益、產業利益、糧食安全、國人健康等原則進行談判。當談判完成後，政府也會向國會跟社會大眾進行妥善說明，共同為深化台美經貿合作、提升台灣產業競爭力打拚。

關稅 台美關係

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