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金融時報：台美7月初達關稅協議 被川普擱置

聯合報／ 國際中心、大陸中心／綜合報導
英國金融時報報導川普考量美中關係，推遲公布對台灣稅率。 路透
英國金融時報報導川普考量美中關係，推遲公布對台灣稅率。 路透

英國金融時報一日報導，台灣未能在一日前與美國總統川普達成貿易協議，外界更擔心華府可能為了與北京保持良好關係而淡化對台北的安全支持。

台美觀察家擔心，在川普尋求與北京達成貿易協議並與中國大陸國家主席習近平舉行峰會之際，美國政府拒絕賴總統過境紐約並降低雙方國防會議層級，這些做法恐反映出華府對台政策的更廣泛轉變。

聽取美台關稅談判簡報的兩位台灣官員和一位美國官員說，談判人員七月八日已就傳統上構成關稅協議核心的市場准入問題達成基本協議，並希望能在幾天內宣布達成協議。

其中一位官員指稱，川普擱置美台貿易協議可能有幾個原因，可能出於美中經貿談判的考量。另一個未解問題是，美國政府將從台灣獲得多少額外投資。

另有三位知情人士說，美國商務部長盧特尼克多次介入，使協議被推遲。他在與政府代表和大型科技公司的談話中，要求台灣像日韓般砸大錢投資美國，以交換川普調降對台關稅。

中通社報導，上海東亞研究所研究員包承柯受訪時分析，中美貿易談判是關鍵因素，美國需要將對中國大陸關稅稅率，設定在高於台灣的中間位置，就不可能把對台關稅降得太低。美國此前對台宣稱的百分之卅二關稅只是空頭政策，因為超過百分之卅關稅額已導致多國和地區沒有貨物送達美國，美國自身也無法承受。

關稅 川普 對台 美台 習近平 賴清德 台美關係 貿易協議 盧特尼克 貿易談判

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