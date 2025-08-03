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巨額投資美國？藍黨團表態：嚴審關稅協議

聯合報／ 記者屈彥辰張曼蘋／台北報導
國民黨立法院黨團已表態，將嚴格審查關稅協議。 圖／聯合報系資料照片
國民黨立法院黨團已表態，將嚴格審查關稅協議。 圖／聯合報系資料照片

美方已宣布對台關稅國民黨立院黨團已表態，台美關稅協議須送立法院審議。外傳此次稅率，我方未來須對美有巨額投資，引發台灣社會疑慮，國民黨團書記長王鴻薇表達嚴審態度，她表示，在野黨民意代表一定與人民站在一起，「你要賣台還拉著我們在野黨跟你一起賣？」

外傳美國對台課徵百分之廿的關稅稅率，美方開出條件包括我方需對美投資三千億至四千億美元，開放美豬美牛等。而美國關稅協議如送入立法院，根據「條約締結法」第八條第一項規定，條約案經簽署後，主辦機關應於卅日內報請行政院核轉立法院審議。

國民黨立委李彥秀說，依條約締結法，台美關稅協議須送交立法院審議，不僅是關稅協議本身，如涉及到「國內法化」程序，如海關進口稅則、食品安全衛生管理法修法，也需經立法院審議。

李彥秀表示，美方的壓力與期待當然會有，但對在野黨委員而言，更重要的是國家的「利益」及社會的「民意」。在野黨最在乎不外乎四件事情：「台灣拿到什麼？台灣開放什麼？如何協助受傷害的產業？如何保護受影響的勞工？」

針對未來是否放行或否決附帶巨額對美投資條款，王鴻薇說，目前都是黑箱，所有金額都是傳言；投資有很多種形式，例如日本是「融資」，獲利大部分歸美國，失敗就自己認賠；另一種是直接投資，擬契約載明幾年內投資多少金額；還有一種是之前傳出的我方設立主權基金，以主權基金投資，所以她無法說一定打回票。

國民黨立委林沛祥說，若以日本、南韓、歐盟的對美談判來看，站在國會議員的立場，他會盡全力，在能力範圍之內，捍衛中華民國的權利。

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