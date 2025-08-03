對美關稅談判保密 白營轟綠：比黑箱還黑箱

美國川普政府公布，台灣稅率百分之廿，賴清德總統坦言簽有保密協定，確認最終稅率前不得公布談判細節。不過二○一三年時任台南市長的賴清德就曾要立院把關「兩岸服貿協議」，逐條嚴格審議，務必展現重啟談判也在所不惜決心。民眾黨立院黨團質疑民進黨對美談判「比黑箱還黑箱」、真正獨裁。

海峽兩岸服務貿易協議二○一三年六月廿一日在上海簽署。簽署前，行政院大陸委員會分三次向立院專案報告，部分會議內容保密；同年六月廿五日，立院朝野協商決議，「協議本文應經立法院逐條審查，逐條表決；服務貿易協議特定承諾表應逐項審查、逐項表決，不得予以包裹表決，非經立法院實質審查通過，不得啟動生效條款。」

賴清德二○一三年七月卅一日批評，ＥＣＦＡ簽訂三年多來，學界已論定效益不彰，中央政府又在缺乏完整產業評估、未與產業界充分溝通情形下簽署協議，這黑箱作業模式，不符民主程序。

賴清德當時更呼籲立法院負起把關責任，針對協議本文及承諾表逐條、逐項的嚴格審議，該刪就刪、該改就改，務必展現重啟談判也在所不惜決心，請中央虛心面對專家意見，細心傾聽民眾聲音。

民眾黨團總召黃國昌曾質疑，他當年以中研院研究員身分參加服貿公聽會，時任民進黨主席蔡英文說，「國家對外貿易談判從開啟談判、談判過程到談判結果，協議的審議都要有國會參與，才可以體現行政立法在對外談判上的權力分享與責任分擔法則」，現在的民進黨政府有做到嗎？

民眾黨團副總召張啓楷說，民進黨政府之前對於對服貿爭議批評過「黑箱服貿」，結果執政後，對美談判卻「比黑箱還黑箱」、真正獨裁。