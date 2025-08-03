台美關稅還在談 盧秀燕：大家要當政府後盾

美國對台課徵百分之廿的關稅出爐後，衝擊我國產業，台中市長盧秀燕昨天再度替賴清德總統緩頰，她強調，國際談判不容易，要給政府當後盾，盼爭取更低稅率；她近來接見德國、歐洲經貿辦事處長與亞洲台商總會長，爭取分散非美市場。立法院副院長江啟臣說，關稅加上台幣升值，恐引發國際轉單效應。

盧秀燕表示，大家不要苛責賴總統和談判團隊，國際談判非常不容易，何況總統說還在談當中，不要自亂陣腳，「這段時間讓我們成為政府的後盾」。

盧秀燕呼籲，這個時間如何提出一些短期和中長期的因應方案，比較重要。

盧秀燕說，廠商的意見，首先是認為關稅偏高，希望中央政府能夠繼續去談。其次，是大家希望分散市場，如果美國關稅沒有辦法再降低，勢必要分散市場。第三，產業界支持政府通過特別預算，因為萬一關稅沒有辦法再降低，勢必有些產業會受衝擊，如何因應總是需要有經費。

盧秀燕說，她近期接見非美國家使節，例如德國、歐盟經貿辦事處長，以及亞洲台商總會長等，爭取協助分散市場；台中機械、手工具、工具機與自行車產業都受衝擊，中市府編列二五○○萬預算，協助九大產業工會出國參展、爭取非美地區訂單。

江啟臣說，川普二點○是大談判、大交易時代，這不是個別企業能單獨面對，需要政府、產業與國人共同參與。

江啟臣表示，目前關稅高於日韓競爭對手，也高於泰、柬、印、菲與馬來西亞，加上台幣匯率升值，恐引發國際市場轉單，台灣製造業出口首當其衝，中部工具機、木工機、塑膠製品、手工具、汽車零組件等，都是關稅海嘯第一排重災區。

江啟臣說，產業界盼政府持續與美方談判降低關稅，針對匯率波動與資金壓力，政府應提供優惠貸款利率，並提供利息補貼等，支持出口產業需求。