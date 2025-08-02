關稅談判 美：能達成協議剩少數

美國最新關稅稅率預定七日生效，各國仍在繼續爭取與美方達成協議的機會，美國總統川普一日受訪時表示，美方在七日前不會修改對很多國家的稅率，除非這些國家能說服美國。美國貿易代表葛里爾也說，關稅已在一日全部就緒，預計到年底前達成協議，可能只剩少數幾個。

葛里爾：專注落實貿易協議內容

被問到包括台灣、印度及瑞士等國家，能否在七日前與美國達成貿易協議，葛里爾在彭博播客節目中表明，貿易協議差不多已定案，雙方不同意就不會有協議，「各國都清楚」。

但葛里爾也說，若有國家希望與美國談，那他們永遠可以繼續談。相信很多國家都很積極，希望找到降低貿易赤字和開放市場等方法，但美國貿易代表署（ＵＳＴＲ）如今更關心如何落實已達成的貿易協議。

葛里爾以印尼為例，雅加達在美印貿易協議中承諾取消所有關稅，並對農產品取消非關稅貿易障礙，ＵＳＴＲ將觀察印尼動向，以確保印尼是否執行他們做出的承諾；若印尼沒履行承諾，那川普將恢復徵高關稅，「這是我們打算的做法」。

葛里爾也表示，川普接受他感到滿意的貿易協議，像美國和印尼也許幾周或幾月後會有協議的文本，但部分國家會只有稅率。

對很多國家仍計畫與美方持續談判，葛里爾說，這些國家勢必要與他們國內的選民對話；他一日收到很多國家貿易代表寄發給他的訊息或電郵，也相信這些貿易代表正不斷聯繫美國商務部長盧特尼克及財長貝森特。

葛里爾說，只要這些國家提案，他就會與他們對話，並向川普報告，但現在ＵＳＴＲ專注落實已達成的貿易協議，並做正確的事來改變貿易體系，以利美國勞工。

年底前預計達成協議「取決川普」

至於到年底前，預計還會達成多少其他協議時，葛里爾一日在福斯財經新聞網節目中答道，可能只剩少數幾個，「這取決於川普總統」，「我們不需要更多複雜的談判」。

葛里爾說，就像川普所言，關稅就是協議，這由美國與貿易夥伴間的貿易狀況決定，當然每個國家不同，川普會全面檢視再做決定。

葛里爾表示，數十個國家將支付關稅百分之十五，最高可達百分之五十，中國最高超過百分之五十，這是可見的最高稅率，對美國來說是好的協議。川普同意各國計畫，包括某種程度關稅、投資、採購與開放市場，雙方就能達成協議。

葛里爾說，大家看到美國與韓國、日本、印尼、歐盟及其他國家達成協議，川普想要協議，但某些時刻關稅優於協議，以聚焦確保維護美國製造業及降低貿易逆差。