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對等關稅20% 彭啓明：碳費對產業影響小 將如期徵收
美國昨公布對台灣課徵20%的對等關稅，引發產業界擔憂。環境部長彭啓明今受訪時表示，碳費僅占企業營收的零點幾％，且碳定價好不容易走到這一步，因此碳費將如期徵收。環境部也會爭取預算幫助產業度過難關。
彭啓明說，徵收碳費對產業有一點點影響，但根據估算，僅占產業營收的零點幾％，雖然占比不高，政府仍會跨部會幫助產業在減碳轉型的過程中，不會因為關稅而受到壓力，環境部也正研議各種方案，畢竟台灣碳定價好不容易走到這一步，所以碳費還是會如期徵收。
彭啓明強調，賴總統已經說20％只是暫時性關稅，相信台灣有條件讓稅率往下降， 對於關稅帶來的衝擊，環境部也會爭取預算幫助產業度過難關。
除此，針對這次風災造成不少中南部地區的石綿屋瓦毀損，彭啓明說，若石棉瓦沒有損壞就不會有直接影響，但這次台南、嘉義預估有1萬5千多噸的毀損石棉瓦，已爭取了7.8億元預算協助清除，待天候轉晴就會快速執行，他有信心解決挑戰。
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