美「暫時性」關稅公布 知名會計師事務所：高關稅時代來臨

針對美暫時性關稅公布台灣20%，勤業眾信聯合會計師事務所總裁柯志賢認為，這對台灣無疑是一項重要訊號，也代表「高關稅時代」正式來臨。企業勢必將面對供應鏈的重組與全球布局的調整。

他說，台灣企業在面對這樣的變局時，可以從四個面向著手因應：一，重新檢視全球稅務規畫，針對跨國投資與供應鏈架構進行調整，以降低潛在的稅負與關稅風險。二，在全球布局上導入更具經濟效率與靈活性的治理模式，並搭配因應多國需求的人才策略，提升跨國營運的彈性與競爭力。

三，積極運用科技，串聯各地營運數據與資訊，打造一個整合性高、即時掌握的全球營運視角，不僅有助於提升決策效率，也能強化企業對市場變化的敏感度與應變能力。四，建立一套具前瞻性與吸引力的治理架構。