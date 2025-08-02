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美「暫時性」關稅公布 知名會計師事務所：高關稅時代來臨

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
美國白宮宣布針對台灣課徵20%關稅。示意圖／AI生成
美國白宮宣布針對台灣課徵20%關稅。示意圖／AI生成

針對美暫時性關稅公布台灣20%，勤業眾信聯合會計師事務所總裁柯志賢認為，這對台灣無疑是一項重要訊號，也代表「高關稅時代」正式來臨。企業勢必將面對供應鏈的重組與全球布局的調整。

他說，台灣企業在面對這樣的變局時，可以從四個面向著手因應：一，重新檢視全球稅務規畫，針對跨國投資與供應鏈架構進行調整，以降低潛在的稅負與關稅風險。二，在全球布局上導入更具經濟效率與靈活性的治理模式，並搭配因應多國需求的人才策略，提升跨國營運的彈性與競爭力。

三，積極運用科技，串聯各地營運數據與資訊，打造一個整合性高、即時掌握的全球營運視角，不僅有助於提升決策效率，也能強化企業對市場變化的敏感度與應變能力。四，建立一套具前瞻性與吸引力的治理架構。

柯志賢說，良好的公司治理不僅有助於風險控管與透明度提升，更是企業邁向全球化的重要基礎，也能強化整體競爭優勢。以上這四個面向，都是台灣企業在面對當前國際貿易環境變動時，應該審慎思考與積極布局的重點。

針對美暫時性關稅公布，勤業眾信聯合會計師事務所總裁柯志賢認為，這對台灣無疑是一項重要訊號，也代表「高關稅時代」正式來臨。圖／勤業眾信聯合會計師事務所提供
針對美暫時性關稅公布，勤業眾信聯合會計師事務所總裁柯志賢認為，這對台灣無疑是一項重要訊號，也代表「高關稅時代」正式來臨。圖／勤業眾信聯合會計師事務所提供

關稅 會計師 台美關係

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