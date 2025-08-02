【即時短評】台美協議推延卸責北京 民進黨「依美抗中」破功？

美國公布台灣對等關稅為20%，高於日、韓的15%，遭在野批評嚴重挫敗；賴政府除了強調這是「暫時性關稅」，待後續協商還可望再調降，更透過所謂「涉外人士」放話，指北京暗手介入，避免台美比中美更快達成具體共識。但從外媒的報導看來，台美協議進度拖延，關鍵恐怕還是在台灣願意割的肉，美國還嫌不夠；民進黨政府凡事推給老共，等海水退了，西洋鏡就會被拆穿。

有長期主跑兩岸的媒體人觀察，在這次台美貿易談判的過程中，雙方都沒有釋出談判過程的照片，就算白宮正式宣布對台關稅20%，也不若過去美國總統川普對其他國家的態度，會早一步在個人社群平台上披露，美國官方也沒有同樣公布給對談國領導人職稱、首都的正式關稅信。

從上述種種跡象看來，恐怕真有北京著力的痕跡。一方面，美方還在極力促成「川習會」，畢竟不能讓台美關係正常化，這是北京最在乎且無可退讓的點，沒必要因為對台關稅談判節外生枝；二方面，如何讓美國再次偉大是川普不能撼動的政治基礎，扮演世界秩序仲裁的角色，對川普來說遠不及美國利益，在台灣這隻肥羊對美無力還手的情況下，面子做給北京，不過順水人情。

但涉外人士卻表示，台美談判過程中，中方透過管道向美方關切，希望得知台灣投資合作方案，顯示北京不樂見台灣談得比美中快。涉外人士甚至稱，中國提防台美經濟關係過於親密，台美貿易協議讓合作升級，讓台灣取得更高經濟獨立性，恐對中國利益造成損害，牽動兩岸關係。

問題是，中國向來只是要矮化台灣的政治地位，並非經貿利益；若北京真能干涉美國對台的經貿作為，台灣就不可能成為去年美國的第九大貿易夥伴，賺進1163億美元，也就不會變成這次川普對等關稅的主要目標之一。

況且，美中關稅暫緩到8月12日才生效，甚至有可能因為雙方完成第3輪高層會談而再次展延；而美方對台20%關稅的生效日延到7日上路。若如涉外人士說，台灣不能在中國之前與美達成貿易協議，美方怎會訂出8月7日這個日期？美方不過就是要逼迫台灣，在7日之前吐出更大的利益，無關乎北京想法。

從日、韓的遭遇來看，台美遲早要簽的貿易協議，也只是美方要迫使台灣開放更大的市場，加碼對美更多的投資，川普不會放過台灣這隻到口肥羊；涉外人士現在又想把台美協議推延的責任推給北京，刻意型塑「阿共的陰謀」，但若美國真埋單這個陰謀，代表民進黨政府長期「依美抗中」破功，恐怕就更令人擔心。