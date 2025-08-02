美暫時性關稅公布 盧秀燕曝產業最新看法 積極接見駐台非美使節

針對美國對台灣課徵20%的對等關稅，台中市長盧秀燕說，經訪查廠商和各產業，大家認為20%關稅仍太高，希望繼續談並爭取再降。另是支持政府要通過特別預算，同時還要積極開拓非美市場。

盧秀燕也透露，這期間她積極接觸非美國家使節，像是前天接見了德國的經貿辦事處長，之前還見了歐洲經貿辦事處的處長等。另外，上周還接見了亞洲台商總會的總會長，大家都認同市場應該再分散，同時也感同身受，表示願意相互合作和協助。

她說，包括機械、手工具、工具機、自行車等都是這一波美國關稅主要受影響的產業，台中市受到影響。在川普總統幾個月前宣布的時候，市府已進行第一波的因應方案。針對最新形勢，經發局立刻針對受受衝擊的九大主要產業和受影響的10個工業區訪談，了解廠商或產業的意見跟看法，昨天下午召開緊急會議。

盧秀燕說，廠商的意見，第一，還是認為關稅偏高，希望中央政府能夠繼續去談。她知道中央政府現在也還在談，也許還沒有最終定案，還有機會、還有希望繼續能夠降低。

第二，大家希望分散市場，如果美國關稅沒有辦法再降低，勢必要分散市場。市府先前已經下了2千5百萬元給主要受影響的九大產業公會，鼓勵他們帶著政府的經費出國接單，有兩三個公會已經陸續在上路，廠商出國不用擔心，產業會有經費協助他們到國外去參展，爭取非美地區訂單。

第三，產業界贊成並支持政府要通過特別預算，因為萬一關稅沒有辦法再降低，勢必有些產業會受到衝擊，如何因應總是需要有經費。產業界支持中央通過特別預算，並對於產業、各個園區做一些補償。

盧秀燕說，亞洲台商總會由20個亞洲各國的台商會成立的總會，因為都是台商在國外經營很久所組成的台商會，對當地的經商狀況非常瞭解。她拜託總會長，如果台灣的廠商要分散市場到亞洲去的話，請這20個國家的台商會提供諮詢與協助，他們非常樂意。

她說，過去台灣大概有四分之一的出口都集中在美國，有些廠商對其他地區的市場比較不是那麼熟悉，市府會加強協助，讓他們能分散、了解與進行工作。