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賴清德2013批服貿「黑箱」 如今說美關稅簽保密 白：真正獨裁

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
美國川普政府公布，台灣稅率為20%，在野齊聲砲轟談判黑箱，賴清德總統昨坦言簽有保密協定，確認最終稅率前不得公布談判細節。圖／聯合報系資料照
美國川普政府公布，台灣稅率為20%，在野齊聲砲轟談判黑箱，賴清德總統昨坦言簽有保密協定，確認最終稅率前不得公布談判細節。圖／聯合報系資料照

美國川普政府公布，台灣稅率為20%，在野齊聲砲轟談判黑箱，賴清德總統昨坦言簽有保密協定，確認最終稅率前不得公布談判細節。不過2013年時任台南市長的賴清德就曾要立院把關「兩岸服貿協議」，逐條嚴格審議，務必展現重啟談判也在所不惜決心。民眾黨團批民進黨對美談判「比黑箱還黑箱」、真正獨裁。

海峽兩岸服務貿易協議（CSSTA）2013年6月21日在上海簽署。簽署前，馬政府陸委會分3次向立院專案報告，部分會議內容保密；2013年6月25日，立院朝野協商決議，「海峽兩岸服務貿易協議本文應經立法院逐條審查，逐條表決；服務貿易協議特定承諾表應逐項審查、逐項表決，不得予以包裹表決，非經立法院實質審查通過，不得啟動生效條款。」

7月30日，立院院會將服貿協議交付內政委員會等8個常設委員會聯席審查，內政委員會時任召委、國民黨立委江啟臣排定4場公聽會，其餘16場公聽會，則由立院第8屆第4會期時任內政委員會召委的國民黨立委張慶忠、民進黨立委段宜康各排8場。

賴清德2013年7月31日批評，兩岸服貿協議簽訂後批判聲音隨處可見，並非沒有原因。ECFA簽訂三年多來，學界已論定其效益不彰，中央政府又在缺乏完整產業評估、未與產業界充分溝通情形下簽署協議，這黑箱作業模式，不符民主程序。

賴清德當時更呼籲立法院負起把關責任，針對兩岸服貿協議本文及承諾表逐條、逐項的嚴格審議，該刪就刪、該改就改，務必展現重啟談判也在所不惜決心。請中央虛心面對專家意見，細心傾聽民眾聲音，提出台灣服務業發展的總體策略，並針對受服貿協議遭受衝擊的產業提出的完整配套措施。

民眾黨立院黨團總召黃國昌就說，他當年以中研院研究員身分參加服貿公聽會，時任民進黨主席蔡英文說，「國家對外貿易談判從開啟談判、談判過程到談判結果，協議的審議都要有國會的參與，才可以體現行政立法在對外談判上的權力分享與責任分擔的法則」，現在的民進黨政府有做到嗎？

民眾黨團副總召張啓楷說，民進黨政府之前對於對服貿爭議批評過「黑箱服貿」，結果執政後，對美談判卻「比黑箱還黑箱」、真正獨裁。

張啓楷指出，民進黨不但不公布談判內容，對於3點關係到產業權益部分，更是不和國人說明，其中包括台灣對美國到底要投資多少？利潤怎麼分配？像美對日本關稅降至15%，但卻被要求投資5500億美元，且「美方將獲90%利潤」；其次台灣被要求採購多少？開放那些產品進來？是否被要求要購買天然氣、投資開採天然氣、買軍武？

「賴政府都要跟人民說明清楚。」張啓楷表示，第三，台灣被美國要求開放多少市場？被要求進口那些農產品？被要求進口美國稻米？被要求進口美國汽車零組件？尤其是農產品部分，是否會對台灣造成重創甚至滅農衝擊，政府都要對人民和產業開誠布公、處理衝擊。

服貿 關稅 賴清德 台美關係

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