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審查關稅協議不放水！ 王鴻薇：執政黨賣台還要拉在野一起？

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審查關稅協議不放水 王鴻薇：你賣台還要拉在野一起？

聯合報／ 記者屈彥辰張曼蘋／台北即時報導
美國公布對等關稅稅率，台灣是20%。比起日本、南韓15%都高。國民黨立法院黨團總召傅崐萁（中）、黨團書記長王鴻薇（左）、首席副書記長羅智強（右）昨上午舉行記者會。傅崐萁表示，美國關稅協議要送立院審議。記者林伯東／攝影
美國公布對等關稅稅率，台灣是20%。比起日本、南韓15%都高。國民黨立法院黨團總召傅崐萁（中）、黨團書記長王鴻薇（左）、首席副書記長羅智強（右）昨上午舉行記者會。傅崐萁表示，美國關稅協議要送立院審議。記者林伯東／攝影

美國白宮宣布針對台灣課徵20%關稅，傳美方開出條件包括要對美投資3000到4000億美元，開放美豬美牛等。國民黨立院黨團已表態，與美國的關稅協議要送立法院審議。倘在野黨見協議條文、附帶條款等內容不合我國利益，進而否決，可能促美國施壓在野黨。不過國民黨團書記長王鴻薇表示，在野黨民意代表一定與人民站在一起，「你要賣台還拉著我們在野黨跟你一起賣？」

美國關稅協議如送入立法院，根據「條約締結法」第8條第1項規定，條約案經簽署後，主辦機關應於30日內報請行政院核轉立法院審議。意即，立法院得逐條審議條約內容，並循議事程序予以同意或否決。然針對美國關稅協議，在野黨如否決，或引美國不滿而直接、間接施壓在野黨。

國民黨立委李彥秀說，依據「條約締結法」，未來台美關稅協議必須送交立法院審議，昨天賴清德總統也強調，「對美談判必須向國會負責，一定會向立院報告取得同意。」不僅是關稅協議本身，如果涉及到「國內法化」程序，如海關進口稅則、食品安全衛生管理法修法，也都需要經過立法院審議。

李彥秀表示，美方的壓力與期待當然會有，但是對在野黨委員而言，更重要的是國家的「利益」以及社會的「民意」。在野黨最在乎的不外四件事情，台灣拿到什麼？台灣開放什麼？如何協助受傷害的產業？如何保護受影響的勞工？

李彥秀認為，談判的過程，民進黨政府都用「保密協定」迴避所有的疑問與質疑；一旦台美關稅協議簽署完成，行政院就必須以誠實公開的態度接受民意機關的質詢監督，並且說服國人的支持同意。

李彥秀指出，美國的壓力不僅是對在野政黨、民間企業，更是對執政黨產生影響，台灣人民親美，台灣政治人物親美，台灣政黨更親美，如何在「美國優先」與「台灣利益」之間取得平衡，才是台美關稅協議的核心問題。

另一方面，外傳我國稅率20%是以對美巨額投資換來，台灣社會和在野黨也出現疑慮。王鴻薇說，目前都是黑箱，所有金額都是傳言；投資有很多種形式，像日本是「融資」，對要到美國投資的案子提供貸款，獲利9成歸美國，失敗就自己認賠，這種方式可以分期；另一種是直接投資，擬契約載明幾年內投資多少金額；還有一種是之前傳出的我方設立主權基金，以主權基金投資。所以她無法說一定打回票。

王鴻薇批，賴清德關起來門搞，都不跟社會對話，到時拿出來的東西一定引起社會大反彈，「我們作為在野黨的民意代表，一定跟人民站在一起」，到時別說在野黨沒共體時艱，「你要賣台還拉著我們在野黨跟你一起賣？」

國民黨立委林沛祥說，投資美國什麼地方，投資美國的條件是什麼，他須嚴密審視，他個人對美國、中國沒有特別偏見。但若以日本、南韓、歐盟的對美談判來看，他站在中華民國國會議員的立場，他不看好，他會盡全力，在他能的範圍之內，捍衛中華民國的權利。

林沛祥表示，賴清德急需美國支援，才能穩住內部政權跟威信，所以美國開什麼荒唐條件，賴清德很可能都會吃下，且會情緒勒索所有在野黨跟賴清德自己民進黨內的同志。

民眾黨立院黨團副總召張啓楷認為必須要有條件才能同意，賴政府不該再繼續黑箱，應該到立法院將談判內容「開誠布公、接受監督」。他舉例，像美國對南韓關稅降到15%，但南韓把三星電子、現代汽車產業都拿去跟美國談。依法來說，政府對美國的協議，涉及重要對台灣影響，都要到立法院來報告，而立法委員要適度幫人民表達意見。

張啓楷強調，關稅海嘯第一排受影響產業，像是直接出口到美的工具機、機械、汽車零組件，毛利少再加上高關稅都會被重傷。而全國商業總會理事長許舒博也說這樣的結果勉強算60分及格，但仍需要補考，且不排除產業外移。

張啓楷說，目前真如賴清德所說只是暫時性稅率，畢竟與鄰近日韓15%的稅率相比、加上匯率差，台灣20%稅率仍是對產業大衝擊，甚至有產業外移問題。現在是朝野要共赴國難的時刻，在野黨是做政府的強力後盾，但政府不該傷害人民、傷害產業，更不應該喪事喜辦。

美國白宮宣布對台關稅為20%，賴清德總統昨日現身說明。記者曾吉松／攝影
美國白宮宣布對台關稅為20%，賴清德總統昨日現身說明。記者曾吉松／攝影

關稅 賴清德 王鴻薇 台美關係

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