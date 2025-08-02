美關稅20％危機 傅崐萁：民進黨掏空台灣35兆、三代人努力

美國對台關稅20％，立法院國民黨團總召傅崐萁今天出席立委羅明才反惡造勢大會致詞指出，除了20％關稅，還有央行將台幣升值12％是亞洲唯一「未戰先跪」，甚至台灣外匯存底18兆台幣有百分之90都購買美債，加上台積電投資5兆，民進黨已經把台灣搬空35兆，是台灣累計三代人的努力，823一定要繼續守住。

傅崐萁說，823投票不只是為了羅明才，而是為了台灣2300萬人，中華民國從民國38年到現在，76年三代人努力，才有現在的台灣經濟奇蹟，才又現在的富庶與安樂，此事此刻正面臨空前危機。

傅崐萁說，現在失能政府去跟川普大帝談了，日本跟韓國是台灣競爭最劇烈的國家，昨天結果真的是惡耗，不只20%，還有央行台幣升值12％，這不只對美國，而是對全世界。

傅崐萁說，台灣要投資美國4000億美元約有12兆台幣，中華民國史上沒有投資這麼多，加上5800億外匯存底約18兆，有90％都買美債，更把台灣護國神山的技術、人才與資金投資美國5兆，總共35兆台幣，要把台灣掏空，希望823民眾一定要出來投票，新店人投票率要超過花蓮。