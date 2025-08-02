對等關稅並未高通膨、經濟衰退 施俊吉：全球經濟學家敗給川普

美國總統川普認為要確保公平貿易的唯一方法，就是採行對等關稅；但也讓許多經濟學家警告，此舉會造成美國通貨膨脹與經濟萎縮，並陷世界於衰退。行政院前副院長施俊吉指出，川普的關稅談判，只取不捨，但高關稅高通膨的預言並未實現，美國第二季及全球經濟成長率也超過預期，全球經濟學家，敗給川普，個個啞口無言。

施俊吉說，國際貿易談判都是有取有捨，才能達成協議。但是川普的關稅談判，只取不捨，反而處處得意。對於這種奇特的勝利，美國媒體這樣分析：一、那些不能沒有美國市場的外國，願意用零關稅交換美國市場。二、那些不能沒有美國軍事保護的歐盟、日本和南韓，願意拿6000億、5500億，以及3500億美元的鉅款投資美國以換取保護。所以美國大勝利。

施俊吉也說，但是許多經濟學家曾經警告，川普提高關稅會造成美國通貨膨脹與經濟萎縮，並陷世界於衰退，所以勝利不是沒有代價的。

施俊吉說，不過事實並非如此，在物價方面，6月美國的核心物價指數PCE年增2.8%，月增0.3%，雖然高於聯準會目標，但符合市場預期。高關稅高通膨的預言並未實現。在經濟方面，美國第二季經濟成長率3%，超越預期，並且從第一季的負成長轉為第二季的正成長。高關稅低成長的預言同樣沒有實現。

施俊吉說，在全球經濟方面，IMF上修世界經濟成長率由2.8%提高到3%，高關稅殃及全球的景象並未成真。此外，關稅提高已經為美國財政部帶來1000億美元以上的收入，約占聯邦總收入的5%，而過去關稅收入僅佔2%。預計全年關稅收入將達到3000億美元。

施俊吉說，所以美國既勝利又得意，華爾街日報的專欄甚至這樣消遣人：「經濟學家就是明明已經看到事實，卻努力證明這在理論上絕無可能的人」。全球經濟學家，敗給川普，個個啞口無言。