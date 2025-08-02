許淑華：勿犧牲台灣農業利益

美國宣布台灣對等關稅稅率百分之廿，衝擊鬼頭刀、蘭花等以美國市場為主的農漁產業，農業大縣的南投縣長許淑華、雲林縣長張麗善都呼籲中央談判過程切勿犧牲台灣農業利益，希望公開談判內容，是否有其他權益交換、影響產業範圍，讓地方能及早因應。

鬼頭刀、蘭花外銷 受影響

全台鬼頭刀外銷美國占比高達七成，其中三成來自宜蘭，漁民獲知美方公布台灣關稅百分之廿，相當憂慮。漁民表示，宜蘭鬼頭刀多是製成魚排銷美，每公斤上千元，價格穩定又高，既然總統說還會再協商，希望能盡量談得低一點，減少外銷衝擊。

台灣蘭協秘書長曾俊弼說，美國是蘭花最大市場，占外銷總額百分之四十，關稅百分之廿，加上之前匯率大幅調升，整體生產成本至少增加二成五，「等於吃掉所有蘭花外銷的毛利」，對蘭花產業造成非常大的衝擊。

我與美方談判內容未知，飼料業者認為，若開放美牛、美豬都相對影響不大，但美雞開放將衝擊台灣雞農、飼料業者，會是雙重打擊。養豬協會理事長潘連周則說，得等關稅協議全部出爐再說，該來的總是會來的。

不具名的飼料業者說，目前美雞進口占三成左右，若關稅再降至零，業界預估進口量可能提高至五成，由於美國雞肉成本原本就比台灣便宜，競爭性較高，將來恐怕造成飼養數、飼料需求雙雙減少，將對產業界造成雙重衝擊。

許淑華表示，美國宣布對等關稅稅率後，對我國產業造成衝擊，她支持中央爭取降稅，但談判切勿犧牲台灣農業利益，中央應清楚說明是否有其他權益交換、影響產業範圍，讓地方能及早因應，南投農業出口對經濟影響重大，縣府將盤點出口美國的農特產品種類與數量，向中央提出訴求，確保不受影響。

國民黨立委黃建賓表示，台灣關稅比日、韓及中南美洲國家高許多，除了對台灣漁產國際競爭力造成重傷，若萬一又開放美國稻米以零關稅輸入，也將衝擊我國農業經濟，呼籲政府必須全力守護國民健康及農漁民權益，不能把他們當作犧牲品。

至於談判是否有提及開放美牛絞肉等，衛福部食藥署長姜至剛表示，國際談判定案前，依慣例不可透露細節，低調保密才能讓「前線長官無後顧之憂」。

國內保健食品 首當其衝

另外，我國對進口保健食品課徵百分之卅關稅，美國對進口保健食品關稅稅率，僅百分之六點四，傳成為最終談判的籌碼之一，先前傳出台灣可能會將稅率至百分之廿。

台灣製藥工業同業公會常務理事謝賢仁說，若進口保健食品關稅下修至百分之廿，勢必衝擊國內產業，國內部分廠商早啟動因應，赴海外設廠，或委託當地廠商生產；不過，國外品牌保健食品較受國人青睞，一旦調降關稅，購買市場轉變，國內業者的衝擊顯而立見。