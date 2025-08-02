新聞眼／押寶美國被反噬 政府狀況外

台美對等關稅如同海嘯一般襲來，執政團隊第一時間端出來的應對政策，還是只有補助、只談預算；究竟我們的財經部會在做什麼？我們財經政策，未來究竟要走向何方？

事實上，早在去年十一月美國總統川普勝選的時候，企業界就已經開始緊張，動作快的企業，早已開始物色美國建廠位置，調整海外布局策略，企業界也早已有人建議，執政團隊應該要思考川普上任之後，對全球經濟帶來的影響。

企業界早已示警，很遺憾的，當今年初台積電被美國直接找去談的時候，經濟部長郭智輝只說，政府事前不知。種種跡象都顯示，現在的財經部會團隊，既不了解美國總統川普、不了解產業脈動，更從來沒有好好評估，各個產業在全球市場中所面臨的競爭角力。

根據經濟部今年五月發布的新聞稿顯示，台灣對大陸及香港的出口比重，在二○二○年達到百分之四十三點九的高點後逐年下降，二○二四年降至百分之卅一點七，反之美國占比則逐年增加。

民進黨執政九年，台灣積極想要與中國大陸脫鉤，轉身擁抱美國。但是，現在的情勢是，川普政府對等關稅政策倒打一耙之後，台灣許多企業都開始面臨生死存亡之秋。台灣也因全面押寶美國，不僅沒了大陸市場可供依恃，更少了大陸做為緩衝跟談判的空間，手上已毫無籌碼可言。

執政團隊最大的財經政策問題點在於，只調整出口方向，但並未深思整體的產業結構走向，以至於當川普政府丟出爆炸性關稅計畫時，台灣一時之間慌了手腳。更輕忽了川普的商人性格，他不會用傳統的政治外交手法來談判關稅，更多的是用商場上的手法來面對國與國的經濟問題。只能說這是一個狀況外的執政團隊。