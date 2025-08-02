關稅、匯率雙殺 廠商憂「活不下去」

美國宣布對台對等關稅稅率，衝擊我國出口導向產業。根據經濟部的內部評估，我國工具機產業是「關稅海嘯第一排」，台灣工具機暨零組件工業同業公會表示，美國是工具機第二大出口市場，加徵百分之廿關稅後，將重創價格優勢，恐流失市場與訂單，已陸續有廠商出現訂單下滑、減班休息狀況。

工具機業者說，很多業者在六月搶出貨後，有的照常發薪，有的改做三休四。台中市勞工局統計，有卅三家廠商四八七人放無薪假，以精密機械業為主。

工具機暨零組件工業同業公會表示，我國工具機出口美國年平均近四億美元，台灣產品以高性價比、靈活交期受青睞，但加徵百分之廿關稅後，將重創價格優勢，對中階機與中小型業者衝擊大，盼政府在後續談判爭取優惠關稅條件，並提出過渡期因應措施。

台灣機械工業同業公會理事長莊大立說，美國是台灣機械設備最大出口國，稅率比日韓高出五個百分點，會讓產業處境更艱難，恐怕得看著美國市場拱手讓人，但業界更關注「匯率戰」，盼政府在對美第二波談判能穩住匯率，就還有機會補回來。

全國總工會秘書長温宗諭說，中部工具機、水五金、模具等產業面臨匯率、關稅雙重壓力，不少廠商出現訂單下滑、減班休息、甚至被併購的處境；彰化已有沖床業者釋出可能裁員訊息。

車胎業者表示，過去數月已有延遲出貨、暫緩洽談新訂單，未來恐持續擴大。政府說這是暫時性關稅，談判進度與時程不確定，恐導致美方買主轉單，最快一至兩個月內陸續出現。

彰化水五金產業年產值六百億，七成外銷訂單銷往美國。生產衛浴商品的彰化鹿港詮偉五金總經理陳啟鋒說，面對美方高關稅、台幣升值，對業界無異是「雙殺」，目前關稅高於日韓，如果連中國大陸都低於台灣，業界就會很慘，希望政府再與美國談判降低關稅，否則真的「活不下去」。

模具業也直接受關稅衝擊，新北市樹林工業區廠商協進會理事長黃呈表示，衝擊可能陸續浮現，盼政府協助產業，如利息補貼、稅賦減免、拓展海外市場等具體支持方案。