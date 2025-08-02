新聞幕後／鄭麗君仍在美 關稅談判進入深水區

台美談判達陣就差一哩路，有消息透露，行政院副院長鄭麗君之所以延後返台，是在與美國商務部長盧特尼克斡旋投資金額及對等關稅稅率。不過台美現已洽約下場會議，討論將觸及攸關半導體關稅的「貿易擴張法」二三二條款相關議題，待協議完成，台灣稅率能否從暫時性的百分之廿下調，答案很快就會揭曉。

台灣對美談判團隊四月起展開馬拉松式談判，盼在寬限期內爭取關稅豁免，或低於日韓等競爭對手國。前期我方加大力道在天然氣、軍購等採購項目，並從美方公布的對外貿易障礙評估著手，試圖透過擴大開放市場、降低對美關稅以撐出空間。

其中，台灣早將調降進口車關稅視為研議方向。我方認為，儘管降稅會讓關稅收入減少，但這是必須成本，且這項損失可利用分階段降稅等其他方式解決，而健保食品受台灣市場歡迎，容易吸引美國善意，也被視為首波調整方向。

而台美貿易談判卡關因素中，就有美豬、美牛等「老問題」，由於牽涉食安，為避免被解釋在美壓迫下踩到紅線，我方雖有部分開放，但堅持高風險項目不能退讓。據形容，談判過程張力十足，美方時常要求我方明確承諾，不能只是「致力改善」。

儘管前兩輪被我方認為具「建設性進展」，但談判過程瞬息萬變，台美仍未達成協議。七月後談判進入延長賽，內容逐漸進入深水區，也一定程度觸及關乎晶片關稅的二三二條款；鄭麗君兩度銜命赴美，第四輪談判時更待上超過一周。

據了解，本周我方與美國貿易代表署（ＵＳＴＲ）的談判告段落，鄭麗君留在華府持續與美國商務部溝通；代表美豬、美牛等技術性磋商已落幕，最後一刻是在衝刺全數定案的框架，但同時不斷有其他國家達成協議，美方對我方要求也在浮動，比如會以日、韓國家為槓桿，試探台灣有多少「加碼投資空間」。

消息指出，我方在對美投資上，定調雙方互惠，因此也優先希望投資半導體、ＡＩ產業，同時呼應賴政府信賴五大產業目標。